Надбавка до пенсії: хто може отримати понад 1000 грн щомісяця

В Україні частина громадян може отримати додаткову щомісячну виплату до пенсії. Йдеться про військових пенсіонерів, які не працюють та утримують непрацездатних членів родини.

У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на таку надбавку, який її розмір у 2026 році та які документи потрібно подати для оформлення, повідомило видання Новини.LIVE .

За законодавством, розраховувати на додаткову фінансову підтримку можуть військовослужбовці-пенсіонери, які вже не працюють, а на їхньому забезпеченні перебувають непрацездатні члени сім’ї.

Норми закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачають, що така виплата має бути призначена військовим рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової військової служби:

для пенсіонерів, які не працюють, — до пенсійної виплати за вислугу років;

для осіб з групою інвалідності, які не працюють, — до пенсії з інвалідності.

Додаткові кошти призначають за кожного непрацездатного члена родини у розмірі, що становить 50% від рівня мінімальної пенсії, встановленої на початок року. Цьогоріч показник зріс до 2 595 грн. Розмір надбавки становить 1 297 грн.

Право на нарахування доплати настає за умови, що члени родини, які перебувають на утриманні:

не отримують пенсії із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

не мають соціальної допомоги для тих, хто позбавлений права на пенсію;

відсутні соцвиплати для осіб з інвалідністю;

не мають соцдопомоги для осіб з інвалідністю з дитинства/для дітей з інвалідністю;

не отримують допомогу для дітей (самотнім матерям).

У Пенсійному фонді наголошують, якщо людина має право одночасно на пенсію, різні види допомоги і доплату за непрацездатного члена родини до пенсії, то можна обрати лише одну виплату.

Як оформити надбавку

Аби оформити цю додаткову виплату, слід зібрати пакет документів та написати заяву до Пенсійного фонду. Ключовим є документ, що засвідчить перебування непрацездатної особи на утриманні.

Для оформлення надбавки до пенсії потрібні:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, що засвідчать родинні зв’язки (паспорт/свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб/судове рішення);

відомості про спільний побут за одним місцем проживання;

документи, що підтвердять факт, що людина не працює та не виконує діяльність, що може давати дохід, і не несе службу.

Нагадаємо, українським пенсіонерам 80+ можуть додати понад тисячу гривень. Ця надбавка передбачена для осіб, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. Не має значення, проживають такі родичі разом із пенсіонером чи окремо. Важливо саме те, чи існує юридичний обов’язок надавати утримання.

