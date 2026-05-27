Прибавка к пенсии: кто может получить более 1000 грн ежемесячно
Некоторые граждане имеют право на начисление дополнительной ежемесячной выплаты к пенсии за содержание нетрудоспособных.
В Украине часть граждан может получить дополнительную ежемесячную выплату к пенсии . Речь идет о военных пенсионерах, которые не работают и содержат нетрудоспособных членов семьи.
В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на такую надбавку, каков ее размер в 2026 году и какие документы нужно предоставить для оформления, сообщило издание Новости.LIVE .
По законодательству, рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку могут уже не работающие военнослужащие-пенсионеры, а на их обеспечении находятся нетрудоспособные члены семьи.
Нормы закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» предусматривают, что такая выплата должна быть назначена военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной военной службы:
для неработающих пенсионеров — к пенсионной выплате за выслугу лет;
для лиц с группой не работающих инвалидности — к пенсии по инвалидности.
Дополнительные средства назначаются за каждого нетрудоспособного члена семьи в размере, что составляет 50% от уровня минимальной пенсии, установленной на начало года. В этом году показатель вырос до 2595 грн. Размер надбавки составляет 1297 грн.
Право на начисление доплаты наступает при условии, что находящиеся на содержании члены семьи:
не получают пенсии по солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;
не имеют социальной помощи для тех, кто лишен права на пенсию;
отсутствуют соцвыплаты для лиц с инвалидностью;
не имеют соцпомощи для лиц с инвалидностью с детства;
не получают пособие для детей (одиноким матерям).
В Пенсионном фонде отмечают, что если человек имеет право одновременно на пенсию, различные виды пособия и доплату за нетрудоспособного члена семьи к пенсии, то можно выбрать только одну выплату.
Как оформить надбавку
Чтобы оформить эту дополнительную выплату, следует собрать пакет документов и написать заявление в Пенсионный фонд. Ключевым является документ, удостоверяющий пребывание нетрудоспособного лица на иждивении.
Для оформления надбавки к пенсии требуются:
паспорт гражданина;
идентификационный код;
документы, удостоверяющие родственные связи (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/судебное решение);
сведения об общем быту по одному месту жительства;
документы, подтверждающие факт, что человек не работает и не выполняет деятельность, способную давать доход, и не несет службу.
Напомним, украинским пенсионерам 80+ могут прибавить более тысячи гривен. Эта надбавка предусмотрена для лиц, не имеющих трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. Неважно, проживают такие родственники вместе с пенсионером или отдельно. Важно именно то, существует ли юридическая обязанность предоставлять содержание.