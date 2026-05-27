Почему Зеленский внезапно решил помириться с Порошенко: новые детали закрытой встречи с оппозицией

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая впервые за годы своего президентства провел отдельные закрытые встречи с руководителями всех парламентских фракций и депутатских групп. Приглашение на разговор с президентом получили восемь народных депутатов, среди которых Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

В переговорах также принимали участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Однако часть народных депутатов после разговора с Зеленским заявила о необходимости регулярного диалога между президентом и парламентом, в то время как другие подвергли критике проведение таких встреч в пленарный день Верховной Рады.

Реклама

О подробностях и ходе разговора рассказали в «Украинской правде».

Как пишет издание, в Украине разворачивается масштабная политическая трансформация. Предыдущая модель власти, которую выстроил президент Владимир Зеленский, окончательно потерпела крах. Концентрация решений в рамках офиса президента и команды пяти-шести менеджеров закончилась уголовными производствами.

После того, как большинство из них получили подозрения в коррупции, а глава этого «проектного офиса» Андрей Ермак перебрался из кабинета на Банковой в камеру на Лукьяновке, страна столкнулась с необходимостью перезагрузки.

Крах старой системы и новые вызовы

По информации издания, проблемы в окружении президента оказывают непосредственное влияние на государство, ведущее полномасштабную войну. Коррупционные скандалы отражаются на скорости принятия решений внутри страны и тормозят международные проекты.

Реклама

Чтобы стабилизировать ситуацию, Зеленский вынужден был переизбрать собственную политическую субъектность. Уже вторую неделю президент пытается возродить дух 2022 года, когда все политики работали единой командой.

«После скандала с Ермаком президент немного расшатан. Сказать, что он прямо излучает уверенность и оптимизм, нельзя. Но он, по крайней мере, ищет пути, как стабилизировать ситуацию. Хотя бы до осени, чтобы можно было показать результат на фронте и добиться готовности россиян к реальным переговорам», — сообщает источник в Верховной Раде.

Как ВСУ ломают планы врага

Как утверждает «Украинская правда», логика политических решений Банковой тесно связана с ситуацией на фронте. За четыре месяца в должности министра обороны Михаил Федоров ввел поразительные изменения: от автоматизации отбора дронов до новой логики закупок.

Как сообщают в Минобороны, уже четвертый месяц подряд Украина отвоевывает больше территорий, чем захватывает враг. В обороне наша армия ликвидирует больше окупантов, чем Россия успевает мобилизовать. По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди («Мадяра»), Украина вышла на стабильный показатель более чем в 30 тысяч безвозвратных потерь врага в месяц, и планирует увеличить эту цифру.

Реклама

Поменялась и тактика наступлений. Массированные атаки сотен дронов полностью выжигают российские позиции еще до подхода нашей пехоты. Этот подход лично наблюдал министр обороны Германии Борис Писториус во время визита на юг. Кроме того, Украина системно уничтожает логистику и ПВО врага в Крыму и на оккупированных территориях. «Большое весеннее наступление» РФ так и не началось, а Киев постепенно перехватывает технологическую инициативу.

Деньги в обмен на единство: почему президент мирится с оппозицией

В материале говорят, чтобы военные довели дело до конца, Украине нужны западные деньги и оружие. Без внутриполитического понимания принятие законов для МВФ и получение европейского кредита на 90 миллиардов евро оказалось под угрозой.

Аппетит депутатов безоговорочно выполнять указания Банковой исчез. Потому Зеленский начал беспрецедентный диалог с парламентом. 25 мая он провел откровенную встречу с фракцией «Слуга народа».

«Президент говорил, что есть ощущение, что где-то за полгода Россию можно довести до такого состояния, что она будет готова к переговорам. Но на данный момент надо всем собраться, забыть оскорбления и просто хоть шесть месяцев поработать вместе», — делится один из участников встречи.

Реклама

Депутаты отмечают, что исчез «колхозный стиль с претензиями», ранее навязываемый Ермаком.

Понимая нехватку голосов, команда президента инициировала встречи с лидерами всех парламентских фракций, включая оппозицию. Новыми переговорщиками от Банковой стали Давид Арахамия и руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Шестичасовой «марафон встреч» охватил разговоры с лидерами разных групп, от Дмитрия Разумкова до Юрия Бойко. Самой большой неожиданностью стала встреча с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

«Конструкция достаточно эффективна, отдельные встречи очень полезны. При Ермаке одни мутняки были. Вежливо, понятно поговорили, очертили задачу, немного планами поделились. И главное, нас тоже послушали», — рассказывает один из руководителей парламентских фракций.

Реклама

В окружении Юлии Тимошенко также подтвердили, что разговор был конструктивным: «Никто никого не ломал и ничего не требовал».

В материале говорится, что, несмотря на положительный диалог, быстрых результатов пока нет — Рада уже успела провалить важный закон о таможенных изменениях. Однако главный результат очевиден: после изоляции Ермака в Офисе президента заработала новая команда переговорщиков.

В условиях, когда западные партнеры испытывают ослабление власти и начинают предлагать сомнительные идеи типа «ассоциированного членства», внутреннее единство остается единственным выходом.

«Единственным ответом сейчас может быть внутреннее единение — показать европейцам, что здесь все работает как часы. То есть вопрос даже не столько лично в Зеленском, сколько в том, чтобы страна не потеряла свой исторический шанс», — резюмирует чиновник в правительстве.

Реклама

Переговоры России и Украины — последние новости

Напомним, европейские лидеры рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.

Российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по окончании войны.

Министры иностранных дел ЕС во время встречи на Кипре на следующей неделе обсудят возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по завершению войны в Украине.

Однако глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не согласится ни на какие территориальные уступки или инициативы, нарушающие ее суверенитет. Он подчеркнул, что принципиальным условием мира есть сохранение территориальной целостности и нынешних позиций для достижения длительной безопасности. По словам министра, только такой справедливый подход может открыть путь к дальнейшим переговорам.

Реклама

Новости партнеров