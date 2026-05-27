Меркель ошарашила сроком окончания войны в Украине
По мнению Ангелы Меркель, война будет длительной, но в конце концов Украина останется свободной.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала мрачный прогноз относительно будущего Украины. Она откровенно ответила на вопрос о том, когда закончится война и какой будет судьба государства.
Об этом свидетельствует отрывок из видео общения политика с журналистами, которое распространило Clash Report.
Меркель ответила на вопросы журналистов. Они говорили начало фраз, а экс-канцлер должна была продолжить предложение, исходя из своих оценок.
Через десять лет обязательная военная служба «все еще не будет отменена, то есть все останется так, как есть. Я все еще надеюсь, что найдется достаточно добровольцев», — сказала Меркель.
Через десять лет война в Украине, «надеюсь, уже закончится, причем так, что Украина будет самостоятельным, свободным, суверенным государством», — высказалась немецкий политик.
К слову, ранее в мае Меркель заявила, что считает абсолютно правильной военную поддержку Украины, однако упрекнула Европу за недостаточное использование своего дипломатического потенциала. Она призвала европейские страны активизировать дипломатические усилия и выработать общую позицию, подчеркнув, что для завершения войны недостаточно только переговорных усилий президента США Дональда Трампа.
Напомним, накануне во время встречи с фракцией «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов сосредоточиться на внутренних вызовах, чтобы усилить позиции государства для осенних переговоров и завершить горячую фазу войны до конца 2026 года (а при условии гарантий безопасности — потенциально до ноября). Переговоры под эгидой США сейчас на паузе, поэтому Киев стремится к новому формату с активной ролью Европы.
В свою очередь в РФ 27 мая цинично заявили о продолжении войны в Украине до достижения целей, при этом лицемерно декларируя стремление к «дипломатическому урегулированию». Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что Москва не против дипломатии, но требует от Киева безоговорочного принятия так называемой «границы Анкориджа». Он имеет в виду требование вывода украинских войск с Донбасса.