Россия бьет по Британии: разведка раскрыла детали

Россия атакует критическую инфраструктуру Великобритании / © Unsplash

Великобритания сообщила об угрозе для страны со стороны России. В частности, в Центре правительственной связи заявили, что РФ постоянно атакует критически важную инфраструктуру Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

Великобритания назвала Россию угрозой: что происходит

Крупнейшее британское разведывательное агентство предупредило, что Великобритания переживает сложный этап, поскольку Россия «неустанно атакует» критически важную инфраструктуру.

Директор Центра правительственной связи Энн Кист-Батлер сообщила в среду, 27 мая, об угрозах, стоящих перед Великобританией, а также о мерах, которые нужно принять для противодействия.

В некоторых отрывках Кист-Батлер особо отмечала Россию, поскольку «РФ совершает нападения на критическую инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и общественное доверие».

Россию обвинили в серии шпионских сговоров на британской территории, а также в ведении необъявленной «гибридной войны» против Великобритании и других стран НАТО. Кремль все обвинения отверг.

В Центре правительственной связи постоянно работают над отражением кибератак и противодействием «безрассудным диверсиям и попыткам покушений».

«Перед лицом такой агрессии и хаоса Центр правительственной связи постоянно работает с разведывательными и оборонными партнерами над ослаблением и уменьшением российской угрозы», — заявила Энн Кист-Батлер.

В частности, Кремль обвиняют в следующих преступлениях:

убийстве бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко с использованием радиоактивного полония, подмешанного ему в чай ​​в лондонском отеле в 2006 году;

покушении на убийство бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году с использованием «Новичка»;

гибридной войне против стран НАТО с начала полномасштабной войны в Украине.

Кроме всего, сотни российских судов теневого флота вошли в территориальные воды Великобритании. Это произошло уже после того, как премьер-министр страны грозил их перехватами.

Во время выступления глава Центра правительственной связи отметила Китай за разведывательные, кибернетические и военные ведомства.

Специалистов Великобритании она призвала быстрее работать над опережением глобального прогресса в области ИИ, ведь остается мало времени. Она призвала к масштабному сотрудничеству с техноиндустрией, учеными и общественностью для защиты от киберугроз, в частности организованной преступности, фишинга и программ-вымогателей.

Великобритания создает новый морской союз

Напомним, Великобритания планирует сформировать новую общую военно-морскую силу вместе с девятью странами Европы — Нидерландами, пятью скандинавскими странами и тремя государствами Балтии.

По информации The Guardian, это ассоциация создается в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) для сдерживания России в регионе, который в Лондоне называют «открытой морской границей» с РФ.

Новая инициатива должна дополнять возможности НАТО, а страны-участницы будут сотрудничать в планировании операций, учений и боевой готовности.

По словам главы Королевского флота адмирала Тони Радакина, Россия остается «самой серьезной угрозой» для региона, учитывая активность ее флота и подводных операций вблизи критической инфраструктуры. Создание альянса происходит на фоне роста напряжения безопасности в Европе и увеличения военной силы РФ в северных морях.

Для повышения эффективности обороны и снижения затрат новое объединение планирует активно использовать морские дроны и беспилотные технологии.

