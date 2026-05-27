Росія б’є по Британії: розвідка розкрила деталі

Лондон повідомив про загрозу для країни з боку РФ. Зокрема, в Центрі урядового зв’язку заявили, що Росія невпинно атакує критично важливу інфраструктуру Великої Британії.

Про це повідомляє BBC.

Велика Британія назвала Росію загрозою: що відбувається

Найбільше британське розвідувальне агентство попередило, що Велика Британія наразі переживає складний етап, оскільки РФ «невпинно атакує» критично важливу інфраструктуру.

Директорка Центру урядового зв’язку Енн Кіст-Батлер повідомила в середу, 27 травня, про загрози, що стоять перед Великою Британією, а також про заходи, яких потрібно вжити для протидії.

У деяких уривках Кіст-Батлер особливо наголошувала на Росії, оскільки «РФ здійснює напади на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюжки постачань і суспільну довіру».

Росію звинуватили у серії шпигунських змов на британській території, а також у веденні неоголошеної «гібридної війни» проти Великої Британії та інших країн НАТО. Кремль усі звинувачення відкинув.

У Центрі урядового зв’язку постійно працюють над відбиттям кібератак та протидією «безрозсудним диверсіям і спробам замахів».

«Перед обличчям такої агресії та хаосу Центр урядового зв’язку невпинно працює з розвідувальними та оборонними партнерами над ослабленням і зменшенням російської загрози», — заявила Енн Кіст-Батлер.

Зокрема, Кремль звинувачують у таких злочинах:

вбивство колишнього офіцера КДБ Олександра Литвиненка з використанням радіоактивного полонію, підмішаного йому в чай ​​у лондонському готелі 2006 року;

замах на вбивство колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері 2018 року з використанням «Новачка»;

ведення гібридної війни проти країн НАТО від початку повномасштабної війни в Україні.

Крім усього, сотні російських суден «тіньового» флоту увійшли до територіальних вод Великої Британії. Це відбулося вже після того, як прем’єр-міністр країни погрожував їхнім перехопленням.

Під час промови очільниця Центру урядового зв’язку зазначила Китай за розвідувальні, кібернетичні та військові відомства.

Фахівців Великої Британії натомість вона закликала швидше працювати над випередженням глобального прогресу в галузі ШІ, адже залишається мало часу. Вона закликала до масштабної співпраці з техноіндустрією, науковцями та громадськістю для захисту від кіберзагроз, зокрема, організованої злочинності, фішингу і програм-вимагачів.

Велика Британія створює новий морський союз

Нагадаємо, Велика Британія планує сформувати нову спільну військово-морську силу разом із дев’ятьма країнами Європи — Нідерландами, п’ятьма скандинавськими країнами та трьома державами Балтії.

За інформацією The Guardian, це об’єднання створюється в межах Об’єднаних експедиційних сил (JEF) для стримування Росії в регіоні, який у Лондоні називають «відкритим морським кордоном» із РФ.

Нова ініціатива має доповнювати можливості НАТО, а країни-учасниці співпрацюватимуть у сфері планування операцій, навчань і бойової готовності.

За словами очільника Королівського флоту адмірала Тоні Радакіна, Росія залишається «найсерйознішою загрозою» для регіону, зважаючи на активність її флоту та підводних операцій поблизу критичної інфраструктури. Створення альянсу відбувається на тлі зростання безпекової напруженості в Європі та збільшення військової сили РФ у північних морях.

Для підвищення ефективності оборони та зниження витрат нове об’єднання планує активно використовувати морські дрони й безпілотні технології.

