Могилевська після схуднення на 25 кг різко відповіла критикам і не стримала емоцій

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка Наталія Могилевська після помітного схуднення на 25 кілограмів емоційно відреагувала на хвилю обговорень довкола її зовнішнього вигляду.

Останнім часом у Мережі дедалі частіше з’являються припущення, що артистка й деякі інші зірки нібито досягали фігури своєї мрії завдяки препаратам для схуднення, косметологічним процедурам або пластичним операціям. Такі коментарі викликали у зірки різку реакцію, тож вона вирішила публічно поставити крапку в обговореннях.

У Threads Наталія не приховувала свого обурення й зазначила, що особисті питання щодо здоров’я чи змін у зовнішності не повинні ставати предметом публічного розслідування.

Реклама

«Чому під кожним дописом пишуть „Оземпік, пластика, ботокс? І що в тому? Ніби це викриття злочину, або щось на кшталт „правду знаю тільки я!“, або заклик „скажи правду людям“. Я дивлюся на цих домашніх слідчих в трусах і дивуюсь. З ким ми спимо, які хвороби, де пересаджуємо волосся, який маємо стул зранку — це інтимна справа, і вихована людина не обтяжує знайомих подробицями про це. Але якщо ми припустимо косметичні операції у когось, що цікавого в цьому? Ну прикрашає себе людина… і що?», — емоційно висловилася співачка.

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка також наголосила, що кожна людина має право самостійно вирішувати, як ставитися до своєї зовнішності та які методи використовувати для догляду за собою. За її словами, подібні теми є особистими й не зобов’язують когось звітувати перед іншими.

Водночас раніше Могилевська пояснювала, що змінити фігуру їй насправді допомогли інтервальне харчування, корекція раціону та фізична активність. Зокрема, виконавиця розповідала, що зробила акцент на правильному харчуванні, а зі спорту обрала звичайні прогулянки.

Новини партнерів