Що посадити поруч з перцем і чим удобрювати для рясного врожаю

Експерти розповіли, коли садити, з ким поєднувати і чим удобрювати рослини, щоб урожай був максимально великим.

Перець

Вирощування перцю в відкритому ґрунті — непроста задача. Однак дотримання кількох важливих моментів допоможе отримати здоровий і обильний урожай.

Про це пише zielona.

Перець дуже теплолюбний і не переносить заморозків. Садити його в ґрунт рекомендується, коли мине загроза весняних заморозків — зазвичай наприкінці травня або в середині червня. Ґрунт має бути добре прогрітим, температура — близько 12-15 градусів Цельсія.

Перед посадкою розсаду потрібно загартувати, поступово збільшуючи час перебування на відкритому повітрі.

Розсаду висаджують на ту саму глибину, на якій вона росла в горщиках. Якщо рослини сильно витягнулися, їх можна посадити трохи глибше.

Між рослинами рекомендується залишати 30-50 см, між рядами — 50-60 см. Це забезпечує доступ світла, повітря та поживних речовин.

Після посадки ґрунт рекомендується замульчувати корою або соломою. Це захистить рослини від перепадів температури, збереже вологу і пригнітить бур’яни.

Які є добрі сусіди для перцю

Перець добре росте поруч з:

  • Базиліком — відлякує тлю та мурах

  • Салатом — підтримує вологість ґрунту

  • Бархатцями — приваблює запилювачів

  • Петрушкою

  • Часником — захищає від грибкових захворювань

  • Морквою — розпушує ґрунт

Що не можна садити поруч

Не рекомендується садити поруч:

  • Укроп і коріандр — пригнічують ріст

  • Картоплю, томати, баклажани — спільні хвороби

  • Капусту — конкурує за поживні речовини

Як удобрювати перець

Для збільшення врожаю ефективні домашні добрива:

  • Розчин сироватки (1:5 або 1:10) — джерело поживних речовин і захист від грибків

  • Настій кропиви (азотне добриво) на початку сезону

  • Розчин дріжджів (100 г на 10 л води) — раз на місяць

Правильне підживлення та догляд допоможуть отримати здоровий і рясний урожай перцю в відкритому ґрунті.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим полити огірки, щоб вони плодоносили до осені.

