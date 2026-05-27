Що посадити поруч з перцем і чим удобрювати для рясного врожаю
Експерти розповіли, коли садити, з ким поєднувати і чим удобрювати рослини, щоб урожай був максимально великим.
Вирощування перцю в відкритому ґрунті — непроста задача. Однак дотримання кількох важливих моментів допоможе отримати здоровий і обильний урожай.
Про це пише zielona.
Перець дуже теплолюбний і не переносить заморозків. Садити його в ґрунт рекомендується, коли мине загроза весняних заморозків — зазвичай наприкінці травня або в середині червня. Ґрунт має бути добре прогрітим, температура — близько 12-15 градусів Цельсія.
Перед посадкою розсаду потрібно загартувати, поступово збільшуючи час перебування на відкритому повітрі.
Розсаду висаджують на ту саму глибину, на якій вона росла в горщиках. Якщо рослини сильно витягнулися, їх можна посадити трохи глибше.
Між рослинами рекомендується залишати 30-50 см, між рядами — 50-60 см. Це забезпечує доступ світла, повітря та поживних речовин.
Після посадки ґрунт рекомендується замульчувати корою або соломою. Це захистить рослини від перепадів температури, збереже вологу і пригнітить бур’яни.
Які є добрі сусіди для перцю
Перець добре росте поруч з:
Базиліком — відлякує тлю та мурах
Салатом — підтримує вологість ґрунту
Бархатцями — приваблює запилювачів
Петрушкою
Часником — захищає від грибкових захворювань
Морквою — розпушує ґрунт
Що не можна садити поруч
Не рекомендується садити поруч:
Укроп і коріандр — пригнічують ріст
Картоплю, томати, баклажани — спільні хвороби
Капусту — конкурує за поживні речовини
Як удобрювати перець
Для збільшення врожаю ефективні домашні добрива:
Розчин сироватки (1:5 або 1:10) — джерело поживних речовин і захист від грибків
Настій кропиви (азотне добриво) на початку сезону
Розчин дріжджів (100 г на 10 л води) — раз на місяць
Правильне підживлення та догляд допоможуть отримати здоровий і рясний урожай перцю в відкритому ґрунті.
