Що посадити поруч з перцем і чим удобрювати для рясного врожаю

Вирощування перцю в відкритому ґрунті — непроста задача. Однак дотримання кількох важливих моментів допоможе отримати здоровий і обильний урожай.

Перець дуже теплолюбний і не переносить заморозків. Садити його в ґрунт рекомендується, коли мине загроза весняних заморозків — зазвичай наприкінці травня або в середині червня. Ґрунт має бути добре прогрітим, температура — близько 12-15 градусів Цельсія.

Перед посадкою розсаду потрібно загартувати, поступово збільшуючи час перебування на відкритому повітрі.

Розсаду висаджують на ту саму глибину, на якій вона росла в горщиках. Якщо рослини сильно витягнулися, їх можна посадити трохи глибше.

Між рослинами рекомендується залишати 30-50 см, між рядами — 50-60 см. Це забезпечує доступ світла, повітря та поживних речовин.

Після посадки ґрунт рекомендується замульчувати корою або соломою. Це захистить рослини від перепадів температури, збереже вологу і пригнітить бур’яни.

Які є добрі сусіди для перцю

Перець добре росте поруч з:

Базиліком — відлякує тлю та мурах

Салатом — підтримує вологість ґрунту

Бархатцями — приваблює запилювачів

Петрушкою

Часником — захищає від грибкових захворювань

Морквою — розпушує ґрунт

Що не можна садити поруч

Не рекомендується садити поруч:

Укроп і коріандр — пригнічують ріст

Картоплю, томати, баклажани — спільні хвороби

Капусту — конкурує за поживні речовини

Як удобрювати перець

Для збільшення врожаю ефективні домашні добрива:

Розчин сироватки (1:5 або 1:10) — джерело поживних речовин і захист від грибків

Настій кропиви (азотне добриво) на початку сезону

Розчин дріжджів (100 г на 10 л води) — раз на місяць

Правильне підживлення та догляд допоможуть отримати здоровий і рясний урожай перцю в відкритому ґрунті.

