Что посадить рядом с перцем и чем удобрять для обильного урожая

Выращивание перца в открытом грунте — непростая задача. Однако соблюдение нескольких важных моментов поможет получить здоровый и сильный урожай.

Об этом пишет Zielona.

Перец очень теплолюбив и не переносит заморозков. Сажать его в почву рекомендуется, когда минует угроза весенних заморозков — обычно в конце мая или середине июня. Почва должна быть хорошо прогрета, температура — около 12-15 градусов Цельсия.

Перед посадкой рассаду нужно закалить постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.

Рассаду высаживают на ту же глубину, на которой она росла в горшках. Если растения сильно вытянулись, их можно усадить немного глубже.

Между растениями рекомендуется оставлять 30-50 см, между рядами — 50-60 см. Это обеспечивает доступ света, воздуха и питательных веществ.

После посадки почву рекомендуется замульчировать корой или соломой. Это защитит растения от перепадов температуры, сохранит влагу и подавит сорняки.

Какие хорошие соседи для перца

Перец хорошо растет рядом с:

Базиликом — отпугивает тлю и муравьи

Салатом — поддерживает влажность почвы

Бархатцами — привлекает опылителей

Петрушкой

Чеснок — защищает от грибковых заболеваний

Морковью — разрыхляет почву

Что нельзя сажать рядом

Не рекомендуется сажать рядом:

Укроп и кориандр — удручают рост

Картофель, томаты, баклажаны — общие болезни

Капусту — конкурирует за питательные вещества

Как удобрять перец

Для увеличения урожая эффективны домашние удобрения:

Раствор сыворотки (1:5 или 1:10) — источник питательных веществ и защита от грибков.

Настой крапивы (азотное удобрение) в начале сезона

Раствор дрожжей (100 г на 10 л воды) — раз в месяц

Правильная подкормка и уход помогут получить здоровый и обильный урожай перца в открытом грунте.

