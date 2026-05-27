Что посадить рядом с перцем и чем удобрять для обильного урожая
Эксперты рассказали, когда сажать, с кем совмещать и чем удобрять растения, чтобы урожай был максимально большим.
Выращивание перца в открытом грунте — непростая задача. Однако соблюдение нескольких важных моментов поможет получить здоровый и сильный урожай.
Об этом пишет Zielona.
Перец очень теплолюбив и не переносит заморозков. Сажать его в почву рекомендуется, когда минует угроза весенних заморозков — обычно в конце мая или середине июня. Почва должна быть хорошо прогрета, температура — около 12-15 градусов Цельсия.
Перед посадкой рассаду нужно закалить постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе.
Рассаду высаживают на ту же глубину, на которой она росла в горшках. Если растения сильно вытянулись, их можно усадить немного глубже.
Между растениями рекомендуется оставлять 30-50 см, между рядами — 50-60 см. Это обеспечивает доступ света, воздуха и питательных веществ.
После посадки почву рекомендуется замульчировать корой или соломой. Это защитит растения от перепадов температуры, сохранит влагу и подавит сорняки.
Какие хорошие соседи для перца
Перец хорошо растет рядом с:
Базиликом — отпугивает тлю и муравьи
Салатом — поддерживает влажность почвы
Бархатцами — привлекает опылителей
Петрушкой
Чеснок — защищает от грибковых заболеваний
Морковью — разрыхляет почву
Что нельзя сажать рядом
Не рекомендуется сажать рядом:
Укроп и кориандр — удручают рост
Картофель, томаты, баклажаны — общие болезни
Капусту — конкурирует за питательные вещества
Как удобрять перец
Для увеличения урожая эффективны домашние удобрения:
Раствор сыворотки (1:5 или 1:10) — источник питательных веществ и защита от грибков.
Настой крапивы (азотное удобрение) в начале сезона
Раствор дрожжей (100 г на 10 л воды) — раз в месяц
Правильная подкормка и уход помогут получить здоровый и обильный урожай перца в открытом грунте.
