Остановка войны и отмена военного положения уже осенью: у Зеленского назвали главное условие

Война в Украине может закончиться осенью 2026 года / Иллюстративное изображение / © Associated Press

Украинские власти не исключают возможности приостановки активных боевых действий и ракетно-дронового террора уже ближайшей осенью. Главным условием для этого есть срыв стратегических планов российского командования.

О том, при каких обстоятельствах возможно «замораживание» конфликта, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона «Единые новости».

Две цели Путина и вероятная заморозка

По словам Подоляка, сейчас российский диктатор проводит масштабную летнюю наступательную кампанию, имея две навязчивые идеи — восхищение Малой Токмачки или Купянска. Однако уже сейчас ясно, что это наступление оказалось провальным и армия РФ демонстрирует абсолютную неспособность продвигаться дальше.

«Если это провалится, то осенью может быть остановка активной фазы войны. То есть остановка ракетно-дроновых обстрелов, остановка боевых действий по линии фронта, линия разграничения, заморозка, мониторинг, посредники», — объяснил советник главы ОП. Он добавил, что при таком сценарии власти смогут отменить военное положение и начать подготовку к выборам в Украине.

На фоне заявлений о возможной остановке боевых действий западные аналитики все чаще проводят исторические параллели. Издание Foreign Affairs назвало наиболее вероятным сценарием корейский вариант завершения конфликта: вместо скорой сделки или полной капитуляции произойдет долговременное прекращение огня с фактическим замораживанием нынешней линии фронта.

Такое соглашение не разрешит политических противоречий и не будет означать отказ Украины от своих оккупированных территорий. Однако она зафиксирует жесткую линию разграничения и создаст долгосрочные гарантии сдерживания, как это произошло между Южной и Северной Кореей 1953 после изнурительной фазы боевых действий.

В то же время, внутри украинского общества звучат призывы к трезвой оценке ситуации. Руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская сделала тревожное заявление , подчеркнув, что сам термин «завершение войны» крайне вреден, ведь Россия будет оставаться нашим экзистенциальным врагом вечно.

По ее мнению, стабильный мир невозможно подписать на бумаге с диктатором. Единственный реальный путь принудить Кремль к долговременному перемирию — построение системы тотального технологического уничтожения военного потенциала врага, которая заставит оккупантов десятилетиями бояться нападения на Украину.

