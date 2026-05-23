Зупинка війни та скасування воєнного стану вже восени: у Зеленського назвали головну умову

Війна в Україні може закінчитись восени 2026 року

Українська влада не виключає можливості призупинення активних бойових дій та ракетно-дронового терору вже найближчої осені. Головною умовою для цього є зрив стратегічних планів російського командування.

Про те, за яких обставин можливе «замороження» конфлікту, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Дві цілі Путіна та ймовірне заморожування

За словами Подоляка, наразі російський диктатор проводить масштабну літню наступальну кампанію, маючи дві нав’язливі ідеї — захоплення Малої Токмачки або Куп’янська. Проте вже зараз зрозуміло, що цей наступ виявився провальним і армія РФ демонструє абсолютну нездатність просуватися далі.

«Якщо це провалиться, то восени може бути… зупинка активної фази війни. Тобто зупинка ракетно-дронових обстрілів, зупинка бойових дій по лінії фронту, лінія розмежування, замороження, моніторинг, посередники», — пояснив радник голови ОП. Він додав, що за такого сценарію влада зможе скасувати воєнний стан і розпочати підготовку до виборів в Україні.

На тлі заяв про можливу зупинку бойових дій західні аналітики дедалі частіше проводять історичні паралелі. Видання Foreign Affairs назвало найімовірнішим сценарієм корейський варіант завершення конфлікту: замість швидкої угоди чи повної капітуляції відбудеться довготривале припинення вогню з фактичним заморожуванням нинішньої лінії фронту.

Така угода не вирішить політичних суперечностей і не означатиме відмову України від своїх окупованих територій. Однак вона зафіксує жорстку лінію розмежування та створить довгострокові гарантії стримування, як це відбулося між Південною та Північною Кореєю 1953 року після виснажливої фази бойових дій.

Водночас усередині українського суспільства звучать заклики до тверезої оцінки ситуації. Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська зробила тривожну заяву, наголосивши, що сам термін «завершення війни» є вкрай шкідливим, адже Росія залишатиметься нашим екзистенційним ворогом вічно.

На її думку, сталий мир неможливо підписати на папері з диктатором. Єдиний реальний шлях примусити Кремль до довготривалого перемир’я — це побудова системи тотального технологічного знищення військового потенціалу ворога, яка змусить окупантів десятиліттями боятися нападу на Україну.

