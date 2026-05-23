ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5174
Время на прочтение
1 мин

Россия начала массированную атаку на Украину: дроны прут роями, запустили реактивные "Шахеды"

Враг атакует столицу ударными беспилотниками, в Киеве раздался взрыв.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

В Киеве и ряде областей в субботу вечером, 23 мая, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Поверенные силы в Telegram.

Тревогу объявили из-за угрозы враждебных БПЛА.

Призываем жителей населённых пунктов, где объявлена воздушная тревога, немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до отбоя.

Местные жители сообщают о взрыве в Киеве.

«Враг атакует столицу ударными беспилотниками. Будьте в укрытиях!», — отметил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Карта тревог уже красная с трех сторон / © alerts.in.ua

Карта тревог уже красная с трех сторон / © alerts.in.ua

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что к тревогам нужно относиться максимально внимательно.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности, от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».

23 мая посольство США в Киеве выпустило официальное предупреждение о повышенной угрозе атаки по всей Украине в течение следующих 24 часов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
5174
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie