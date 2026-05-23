Россия начала массированную атаку на Украину: дроны прут роями, запустили реактивные "Шахеды"

Воздушная тревога / © tsn.ua

Реклама

В Киеве и ряде областей в субботу вечером, 23 мая, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Поверенные силы в Telegram.

Тревогу объявили из-за угрозы враждебных БПЛА.

Реклама

Призываем жителей населённых пунктов, где объявлена воздушная тревога, немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до отбоя.

Местные жители сообщают о взрыве в Киеве.

«Враг атакует столицу ударными беспилотниками. Будьте в укрытиях!», — отметил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Карта тревог уже красная с трех сторон / © alerts.in.ua

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что к тревогам нужно относиться максимально внимательно.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности, от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».

23 мая посольство США в Киеве выпустило официальное предупреждение о повышенной угрозе атаки по всей Украине в течение следующих 24 часов.

Новости партнеров