- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 640
- Время на прочтение
- 1 мин
Посольство США в Киеве предупредило о масштабной атаке РФ в течение 24 часов
Посольство США в Киеве выпустило официальное предупреждение о повышенной угрозе атаки по всей Украине в течение следующих 24 часов
Дипломатическое представительство Соединенных Штатов Америки в Украине обнародовало срочное предупреждение безопасности для своих граждан. По данным дипмиссии, в течение следующих суток существует повышенный риск осуществления масштабных воздушных ударов со стороны Российской Федерации по всей территории страны.
Соответствующее официальное сообщение размещено на официальном сайте посольства США в Украине.
В связи с серьезностью потенциальной угрозы американское посольство настойчиво призывает граждан США, находящихся в Украине, проявить максимальную бдительность и неукоснительно соблюдать правила безопасности.
В частности, дипломаты рекомендуют заранее позаботиться о собственной безопасности и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в защитные сооружения и оставаться там до отбоя.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности, от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».
«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением разного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с вечера.