Посольство США в Киеве предупредило о масштабной атаке РФ в течение 24 часов

Дипломатическое представительство Соединенных Штатов Америки в Украине обнародовало срочное предупреждение безопасности для своих граждан. По данным дипмиссии, в течение следующих суток существует повышенный риск осуществления масштабных воздушных ударов со стороны Российской Федерации по всей территории страны.

Соответствующее официальное сообщение размещено на официальном сайте посольства США в Украине.

В связи с серьезностью потенциальной угрозы американское посольство настойчиво призывает граждан США, находящихся в Украине, проявить максимальную бдительность и неукоснительно соблюдать правила безопасности.

В частности, дипломаты рекомендуют заранее позаботиться о собственной безопасности и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в защитные сооружения и оставаться там до отбоя.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила данные, в частности, от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».

«Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением разного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с вечера.

