Посольство США в Києві попередило про масштабну атаку РФ протягом 24 годин

Дипломатичне представництво Сполучених Штатів Америки в Україні оприлюднило термінове безпекове попередження для своїх громадян. За даними дипмісії, протягом наступної доби існує підвищений ризик здійснення масштабних повітряних ударів з боку Російської Федерації по всій території країни.

Відповідне офіційне повідомлення було розміщене на офіційному сайті посольства США в Україні.

У зв’язку з серйозністю потенційної загрози американське посольство наполегливо закликає громадян США, які наразі перебувають в Україні, виявити максимальну пильність та неухильно дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, дипломати рекомендують заздалегідь потурбуватися про власну безпеку та у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до захисних споруд і залишатися там до відбою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару з застосуванням «Орешніка».

«Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі», — заявив Зеленський. Він наголосив, що важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи з вечора.

