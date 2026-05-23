Посольство США в Києві попередило про масштабну атаку РФ протягом 24 годин
Посольство США в Києві випустило офіційне попередження про підвищену загрозу атаки по всій Україні протягом наступних 24 годин
Дипломатичне представництво Сполучених Штатів Америки в Україні оприлюднило термінове безпекове попередження для своїх громадян. За даними дипмісії, протягом наступної доби існує підвищений ризик здійснення масштабних повітряних ударів з боку Російської Федерації по всій території країни.
Відповідне офіційне повідомлення було розміщене на офіційному сайті посольства США в Україні.
У зв’язку з серйозністю потенційної загрози американське посольство наполегливо закликає громадян США, які наразі перебувають в Україні, виявити максимальну пильність та неухильно дотримуватися правил безпеки.
Зокрема, дипломати рекомендують заздалегідь потурбуватися про власну безпеку та у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до захисних споруд і залишатися там до відбою.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами удару з застосуванням «Орешніка».
«Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі», — заявив Зеленський. Він наголосив, що важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи з вечора.