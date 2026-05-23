Правило 30 секунд: як насправді потрібно пилососити килими, щоб не залишати бруд

Прибирання пилососом потребує ретельності замість швидкості / © pixabay.com

Реклама

Якщо ви звикли бігати по дому з пилососом, намагаючись закінчити прибирання за кілька хвилин, ви лише створюєте ілюзію чистоти. Британські фахівці та інженери провідних виробників техніки детально пояснили механіку правильного прибирання.

Про це пише Daily Mail.

Правило 30 секунд

Експертка з підлогових покриттів компанії AO Кеті Лілівайт стверджує, що 30 секунд на один квадратний метр — це не довільна цифра, а технологічна вимога сучасних пилососів. Пил, волосся та мікроскопічні частинки не лежать на поверхні — вони глибоко в’їдаються у волокна килимів та текстуру підлоги.

Реклама

Для ефективного очищення потрібен час, щоб потужний потік повітря та щітка встигли вибити і захопити бруд. Якщо ви рухаєте насадкою занадто швидко, час контакту зменшується, і важке сміття залишається всередині ворсу. Це правило особливо критичне для зон із високою прохідністю (коридори, вітальні) та для власників домашніх тварин.

Як підвищити ефективність прибирання

Старший менеджер з дизайну компанії Dyson Кетан Патель розкрив ще кілька технічних нюансів для ідеального результату:

Зміна напрямку: Достатньо пройтися пилососом по одній ділянці 2-3 рази в різних напрямках, щоб підняти ворс килима. Більша кількість проходів, за даними досліджень, вже не дає суттєвого покращення.

Своєчасне очищення: Не чекайте, поки мішок або контейнер заб’ється під зав’язку. Його слід випорожнювати, коли він заповнений наполовину. Це запобігає засміченню і зберігає максимальну силу всмоктування.

Догляд за фільтрами: Щоб двигун не втрачав потужності, фільтр потрібно мити щонайменше раз на місяць.

Використання насадок: Базової щітки недостатньо для всього будинку. Спеціалізовані насадки для меблів, щілин чи делікатних поверхонь кардинально змінюють якість роботи.

Що категорично заборонено пилососити

Експерти попереджають: якщо ваш пилосос видає натужний звук, а тяга впала, найімовірніше, ви всмоктали заборонений предмет. Деякі види сміття діють на техніку як криптоніт:

Зола та тирса: Миттєво забивають мікрофільтри, через що тяга катастрофічно падає.

Скло та гострі предмети: Дрібні уламки можуть застрягти в шлангу та серйозно пошкодити двигун.

Земля та залишки рослин: Сила пилососа і його вага лише глибше втирають вологий бруд у килим (особливо актуально для садівників та тих, хто вирощує розсаду). Таке сміття краще прибирати звичайним віником із совком.

Рідини: Всмоктування води або розлитих напоїв звичайним (не мийним) пилососом становить пряму загрозу пожежі через можливе коротке замикання.

Нагадаємо, миття вікон здається простою справою, але багато хто з нас часто стикається з певними труднощами, коли треба відмити підвіконня. Експерти розповіли, як позбутись жовтизни на пластиковому підвіконні простими засобами.

Реклама

Новини партнерів