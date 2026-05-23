РФ всадила прямо по храму одного из городов: вторая атака за день, там огромный пожар (фото)

Пожар после обстрела в Балаклее

Российская террористическая армия второй раз за день нанесла удар по городу Балаклея на Харьковщине, уничтожив культовое сооружение.

Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав фото последствий российской атаки.

На опубликованных фото видно охваченное огнем здание одной из религиозных общин города.

Как свидетельствуют фотографии, культовое сооружение расположено рядом с жилыми многоэтажками.

В сообщении сказано, что в здание храма попал ударный беспилотник.

«В здании занялся пожар на площади 1300 кв. м», — сообщили спасатели.

К счастью, людей в момент удара в храме не было.

На месте происшествия под угрозой повторных обстрелов работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Судя по фото, огонь в здании удалось обуздать, но сооружение полностью уничтожено.

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея, что в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

