РФ всадила прямо по храму одного из городов: вторая атака за день, там огромный пожар (фото)
Российская террористическая армия второй раз за день нанесла удар по городу Балаклея на Харьковщине, уничтожив культовое сооружение.
Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав фото последствий российской атаки.
На опубликованных фото видно охваченное огнем здание одной из религиозных общин города.
Как свидетельствуют фотографии, культовое сооружение расположено рядом с жилыми многоэтажками.
В сообщении сказано, что в здание храма попал ударный беспилотник.
«В здании занялся пожар на площади 1300 кв. м», — сообщили спасатели.
К счастью, людей в момент удара в храме не было.
На месте происшествия под угрозой повторных обстрелов работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Судя по фото, огонь в здании удалось обуздать, но сооружение полностью уничтожено.
Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея, что в Харьковской области. Три человека получили ранения.
В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.