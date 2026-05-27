Чому Зеленський раптово вирішив помиритись з Порошенком: нові деталі закритої зустрічі з опозицією

Президент України Володимир Зеленський 26 травня вперше за роки свого президентства провів окремі закриті зустрічі з керівниками всіх парламентських фракцій і депутатських груп. Запрошення на розмову з президентом отримали вісім народних депутатів, серед яких Юлія Тимошенко та Петро Порошенко.

У переговорах також брали участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, очільник ГУР Кирило Буданов, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Однак частина народних депутатів після розмови із Зеленським заявила про необхідність регулярного діалогу між президентом та парламентом, тоді як інші розкритикували проведення таких зустрічей у пленарний день Верховної Ради.

Про подробиці та перебіг розмови розповіли в «Українській правді».

Як пише видання, в Україні розгортається масштабна політична трансформація. Попередня модель влади, яку вибудував президент Володимир Зеленський, остаточно зазнала краху. Концентрація рішень у межах офісу президента та команди «п’яти-шести менеджерів» закінчилася кримінальними провадженнями.

Після того, як більшість із них отримали підозри в корупції, а очільник цього «проєктного офісу» Андрій Єрмак перебрався з кабінету на Банковій до камери на Лук’янівці, країна зіткнулася з необхідністю перезавантаження.

Крах старої системи та нові виклики

За інформацією видання, проблеми в оточенні президента безпосередньо впливають на державу, яка веде повномасштабну війну. Корупційні скандали б’ють по швидкості ухвалення рішень всередині країни та гальмують міжнародні проєкти.

Щоб стабілізувати ситуацію, Зеленський був змушений перезбирати власну політичну суб’єктність. Уже другий тиждень президент намагається відродити «дух 2022 року», коли всі політики працювали єдиною командою.

«Після скандалу з Єрмаком президент трохи розхитаний. Сказати, що він прямо випромінює впевненість і оптимізм, не можна. Але він принаймні шукає шляхи, як стабілізувати ситуацію. Хоча б до осені, щоб можна було показати результат на фронті і добитися готовності росіян до якихось реальних переговорів», — повідомляє джерело у Верховній Раді.

Як ЗСУ ламають плани ворога

Як стверджує «Українська правда», логіка політичних рішень Банкової тісно пов’язана з ситуацією на фронті. За чотири місяці на посаді міністра оборони Михайло Федоров запровадив разючі зміни: від автоматизації відбору дронів до нової логіки закупівель.

Як повідомляють у Міноборони, уже четвертий місяць поспіль Україна відвойовує більше територій, ніж захоплює ворог. В обороні наша армія ліквідовує більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді («Мадяра»), Україна вийшла на стабільний показник у понад 30 тисяч безповоротних втрат ворога на місяць, і планує збільшити цю цифру.

Змінилася і тактика наступів. Масовані атаки сотень дронів повністю випалюють російські позиції ще до підходу нашої піхоти. Цей підхід особисто спостерігав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту на південь. Окрім цього, Україна системно знищує логістику та ППО ворога в Криму та на окупованих територіях. «Великий весняний наступ» РФ так і не розпочався, а Київ поступово перехоплює технологічну ініціативу.

Гроші в обмін на єдність: чому президент мириться з опозицією

В матеріалі говорять, щоб військові довели справу до кінця, Україні потрібні західні гроші та зброя. Без внутрішньополітичного порозуміння ухвалення законів для МВФ та отримання європейського кредиту на 90 мільярдів євро опинилося під загрозою.

Апетит депутатів беззаперечно виконувати вказівки Банкової зник. Тому Зеленський розпочав безпрецедентний діалог із парламентом. 25 травня він провів відверту зустріч із фракцією «Слуга народу».

«Президент говорив, що є відчуття, що десь за пів року Росію можна довести до такого стану, що вона буде готова до переговорів. Але на цей час треба всім зібратись, забути образи і просто хоч шість місяців попрацювати разом», — ділиться один із учасників зустрічі.

Депутати відзначають, що зник «колхозний стиль з претензіями», який раніше нав’язував Єрмак.

Розуміючи брак голосів, команда президента ініціювала зустрічі з лідерами всіх парламентських фракцій, включно з опозицією. Новими перемовниками від Банкової стали Давид Арахамія та керівник ГУР Кирило Буданов.

Шестигодинний «марафон зустрічей» охопив розмови з лідерами різних груп, від Дмитра Разумкова до Юрія Бойка. Найбільшою несподіванкою стала зустріч із Петром Порошенком та Юлією Тимошенко.

«Конструкція доволі ефективна, окремі зустрічі дуже корисні. При Єрмаку одні мутняки були. Ввічливо, зрозуміло поговорили, окреслили завдання, трохи планами поділились. І, головне, нас теж послухали», — розповідає один із керівників парламентських фракцій.

В оточенні Юлії Тимошенко також підтвердили, що розмова була конструктивною: «Ніхто нікого не ламав і нічого не вимагав».

В матеріалі йдеться, що попри позитивний діалог, швидких результатів поки немає — Рада вже встигла провалити важливий закон про митні зміни. Проте головний підсумок очевидний: після ізоляції Єрмака в Офісі президента запрацювала нова команда переговірників.

В умовах, коли західні партнери відчувають послаблення влади і починають пропонувати сумнівні ідеї на кшталт «асоційованого членства», внутрішня єдність залишається єдиним виходом.

«Єдиною відповіддю зараз може бути внутрішнє єднання — показати європейцям, що тут усе працює як годинник. Тобто питання навіть не так особисто в Зеленському, як у тому, щоб країна не втратила свій історичний шанс», — резюмує високопосадовець в уряді.

Переговори Росії та України — останні новини

Нагадаємо, європейські лідери розглядають можливість відновити переговори з Росією.

Російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі в можливих переговорах щодо закінчення війни.

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні.

Однак очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не погодиться на жодні територіальні поступки чи ініціативи, які порушують її суверенітет. Він наголосив, що принциповою умовою миру є збереження територіальної цілісності та нинішніх позицій для досягнення тривалої безпеки. За словами міністра, лише такий справедливий підхід може відкрити шлях до подальших переговорів.

