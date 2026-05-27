Світ
553
1 хв

З Польщі примусово депортували до України 25-річного чоловіка

З Польщі до України депортували 25-річного чоловіка. Його звинуватили у порушенні правил дорожнього руху.

© Gov.pl

Польська влада депортувала до України 25-річного чоловіка. Його звинуватили у порушенні дорожнього руху в сусідній країні.

Про це пише польське видання onet.pl.

Українця затримали та передали співробіникам Прикордонної служби. Під час перебування в Польщі 25-річний чоловік нібито скоїв порушення правил дорожнього руху, за що його остаточно засудив суд.

«Через посилену реакцію влади на такі порушення закону та необхідність захисту громадського порядку, щодо іноземця було видано наказ про повернення. Як наголосили офіцери, це рішення підлягало негайному виконанню», — йдеться у повідомленні.

Того ж дня було проведено повну процедуру супроводу та передачі чоловіка до прикордонного переходу в Медиці, де його передали українським прикордонним службам.

Громадянину України також заборонили повторний в’їзд на територію Польщі та всієї Шенгенської зони протягом п’яти років.

Нагадаємо, відомий український інфлюенсер Андрій Гаврилів потрапив у гучний скандал у Польщі. Блогер примудрився заїхати на власному автомобілі безпосередньо до знаменитого високогірного озера Морське Око, куди в’їзд приватному транспорту суворо заборонений. Свій «вчинок» він зафіксував на фото в Instagram, що викликало хвилю обурення в польських медіа та соцмережах.

