З Польщі примусово депортували до України 25-річного чоловіка

З Польщі депортували українця

Польська влада депортувала до України 25-річного чоловіка. Його звинуватили у порушенні дорожнього руху в сусідній країні.

Про це пише польське видання onet.pl.

Українця затримали та передали співробіникам Прикордонної служби. Під час перебування в Польщі 25-річний чоловік нібито скоїв порушення правил дорожнього руху, за що його остаточно засудив суд.

«Через посилену реакцію влади на такі порушення закону та необхідність захисту громадського порядку, щодо іноземця було видано наказ про повернення. Як наголосили офіцери, це рішення підлягало негайному виконанню», — йдеться у повідомленні.

Того ж дня було проведено повну процедуру супроводу та передачі чоловіка до прикордонного переходу в Медиці, де його передали українським прикордонним службам.

Громадянину України також заборонили повторний в’їзд на територію Польщі та всієї Шенгенської зони протягом п’яти років.

