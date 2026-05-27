ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
2 хв

Пенсія в Україні: скільки потрібно пропрацювати, щоб піти на відпочинок 2026 року

Для виходу на пенсію у 2026 році українцям знадобиться від 15 до 33 років стажу залежно від віку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Літня пара / фото ілюстративне

Літня пара / фото ілюстративне / © Getty Images

В Україні вихід на заслужений відпочинок та призначення пенсійних виплат за віком напряму залежать від кількості накопиченого страхового стажу. Залежно від цього українці можуть піти на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Відповідні норми прописані у статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», повідомляють у Пенсійному фонді.

Скільки стажу потрібно для того, щоб вийти на пенсію

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку. У 2026 році чинні такі вимоги:

  • щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 33 роки офіційного стажу;

  • для виходу на відпочинок у 63 роки знадобиться не менше 23 років стажу;

  • щоб оформити виплати у 65 років, достатньо мати мінімальний поріг — від 15 років стажу.

Варто зауважити, що є важливе правило для тих, хто відсвяткував свій ювілей (60, 63 чи 65 років) наприкінці минулого, 2025 року, але за призначенням виплат звернувся лише зараз, у 2026. У такому разі для них діють старі ліміти стажу — тобто вимоги, які були актуальними на момент досягнення потрібного віку.

Відповідно, для таких громадян необхідно мати стажу:

  • 32 роки для 60-річних,

  • 22 роки для 63-річних

  • 15 років для 65-річних.

Як і де можна оформити пенсійні виплати

Подати заяву на призначення виплат в Україні можна двома способами:

  • особисто: для цього потрібно завітати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Прив’язки до місця реєстрації чи фактичного проживання немає — документи приймуть у будь-якому відділенні.

  • дистанційно через інтернет: якщо немає бажання стояти в чергах, оформити все можна з дому через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Оцифровані документи та заяву в такому разі потрібно завірити за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або Дія.Підпису.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

За рік в Україні базові продукти суттєво подорожчали, через що видатки на їжу для самотнього пенсіонера зросли критично. Економіст Олег Пендзин порівняв нові ціни з державними нормами харчування та виявив розрив, який не покриває навіть весняна індексація.

Своєю чергою кіберполіція та Пенсійний фонд України попередили про нову хвилю шахрайства: людям масово розсилають фейкові повідомлення про нібито надбавки до пенсії від 3200 до 5300 грн, щоб через фішингові посилання викрасти персональні дані та гроші. У відомствах наголошують, що жодних таких виплат немає, а будь-які пропозиції перейти за посиланням для «підтвердження області проживання» чи «збереження пенсії» — це класична пастка аферистів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
352
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie