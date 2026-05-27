Пенсія в Україні: скільки потрібно пропрацювати, щоб піти на відпочинок 2026 року

Літня пара / фото ілюстративне

В Україні вихід на заслужений відпочинок та призначення пенсійних виплат за віком напряму залежать від кількості накопиченого страхового стажу. Залежно від цього українці можуть піти на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Відповідні норми прописані у статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», повідомляють у Пенсійному фонді.

Скільки стажу потрібно для того, щоб вийти на пенсію

Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку. У 2026 році чинні такі вимоги:

щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 33 роки офіційного стажу;

для виходу на відпочинок у 63 роки знадобиться не менше 23 років стажу;

щоб оформити виплати у 65 років, достатньо мати мінімальний поріг — від 15 років стажу.

Варто зауважити, що є важливе правило для тих, хто відсвяткував свій ювілей (60, 63 чи 65 років) наприкінці минулого, 2025 року, але за призначенням виплат звернувся лише зараз, у 2026. У такому разі для них діють старі ліміти стажу — тобто вимоги, які були актуальними на момент досягнення потрібного віку.

Відповідно, для таких громадян необхідно мати стажу:

32 роки для 60-річних,

22 роки для 63-річних

15 років для 65-річних.

Як і де можна оформити пенсійні виплати

Подати заяву на призначення виплат в Україні можна двома способами:

особисто: для цього потрібно завітати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Прив’язки до місця реєстрації чи фактичного проживання немає — документи приймуть у будь-якому відділенні.

дистанційно через інтернет: якщо немає бажання стояти в чергах, оформити все можна з дому через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua). Оцифровані документи та заяву в такому разі потрібно завірити за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) або Дія.Підпису.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

За рік в Україні базові продукти суттєво подорожчали, через що видатки на їжу для самотнього пенсіонера зросли критично. Економіст Олег Пендзин порівняв нові ціни з державними нормами харчування та виявив розрив, який не покриває навіть весняна індексація.

Своєю чергою кіберполіція та Пенсійний фонд України попередили про нову хвилю шахрайства: людям масово розсилають фейкові повідомлення про нібито надбавки до пенсії від 3200 до 5300 грн, щоб через фішингові посилання викрасти персональні дані та гроші. У відомствах наголошують, що жодних таких виплат немає, а будь-які пропозиції перейти за посиланням для «підтвердження області проживання» чи «збереження пенсії» — це класична пастка аферистів.

