Дострокова пенсія в Україні: хто має право вийти в 50 або 40 років
За даними Пенсійного фонду України, дострокові пенсії отримують понад 2,8 млн українців — це близько 28% усіх пенсіонерів.
В Україні частина громадян може вийти на пенсію раніше загальновстановленого віку — 60 років. Йдеться про працівників шкідливих професій, медиків, вчителів, артистів, військових, чорнобильців, а також батьків дітей з інвалідністю та матерів-героїнь.
Найчисельнішими категоріями, які отримують дострокові пенсії в Україні, є чорнобильці — близько 650 тисяч осіб, а також військові — 550 тисяч, серед яких 156 тисяч молодші за 60 років.
Хто може вийти на пенсію у 50–55 років
Окреме право на дострокову пенсію мають працівники зі шкідливими та важкими умовами праці. Йдеться про так звані списки №1 та №2.
До списку №1 входять професії, пов’язані з екстремальними температурами, радіацією або постійним пилом. Такі працівники можуть оформити пенсію у 50 років. Найбільше серед них:
гірники та шахтарі;
металурги, які працюють біля плавильних печей;
хіміки-технологи;
працівники атомних електростанцій;
рентгенологи та радіологи.
Загалом у списку №1 — близько 450 професій і посад.
Список №2 дозволяє виходити на пенсію у 55 років. До нього входять:
зварювальники та газорізальники;
машиністи та водії важкої техніки;
будівельники спецпрофілю;
переробники металу та пластику;
працівники текстильної та хімічної промисловості.
У цьому переліку — понад 1000 професій і посад.
Крім того, майже 250 тисяч осіб вийшли на пенсію за вислугою років або іншими пільгами. Серед них:
освітяни — 110 тисяч;
медики — 75 тисяч;
аграрії — 45 тисяч.
Хто може отримувати пенсію у 38–40 років
Особливі умови діють для працівників сфери мистецтва. Артисти балету, цирку, акробати, музиканти духових інструментів, каскадери, дресирувальники та інші можуть оформити пенсію незалежно від віку — за вислугою років.
Наприклад, балерина може стати пенсіонеркою вже у 38–40 років. Для окремих категорій артистів мінімальна вислуга становить 20 років. Для інших працівників мистецтва — від 25 до 35 років стажу.
Наразі таких пенсіонерів в Україні близько 7 тисяч.
Дострокова пенсія для матерів та батьків дітей з інвалідністю
Право на дострокову пенсію мають також матері-героїні, які виховали п’ятьох і більше дітей. Таких пенсіонерок віком близько 50 років налічується приблизно 20 тисяч.
Також понад 100 тисяч батьків, які виховують дитину з інвалідністю з дитинства, можуть оформити пенсію достроково. Для матері пенсійний вік становить 50 років, для батька — 55 років. Однак скористатися пільгою може лише один із батьків.
Які нові правила діють для вчителів і лікарів
Останніми роками держава посилює вимоги до дострокових пенсій. Зокрема, для вчителів і медиків змінилися умови виходу на пенсію за вислугою років.
Раніше достатньо було 25 років стажу незалежно від віку. Від 1 квітня 2024 року пенсію призначають лише після досягнення 55 років і за наявності щонайменше 30 років педагогічного або медичного стажу.
Водночас для тих, хто працює до 60 років, передбачили одноразову виплату у розмірі 10 пенсій. Але вона доступна лише працівникам державних або комунальних закладів за умови повного стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.
Нові правила для шкідливих професій
Для працівників зі списків №1 і №2 запровадили електронний реєстр. Тепер Пенсійний фонд не приймає паперові довідки про шкідливі умови праці — вся інформація має бути внесена до електронної бази.
Також роботодавці повинні проводити атестацію робочих місць кожні 5 років. Якщо атестації немає, це може стати причиною відмови у призначенні пільгової пенсії.
Додатковою умовою став необхідний страховий стаж. Наприклад, якщо працівник має право на дострокову пенсію у 55 років, але не набрав загального страхового стажу, скористатися пільгою не вийде. У 2026 році необхідний страховий стаж становить 33 роки.
Дострокова пенсія для учасників бойових дій
Єдина категорія, для якої умови дострокового виходу на пенсію спростили, — учасники бойових дій.
Право на дострокову пенсію поширили також на добровольців територіальної оборони та членів добровольчих формувань територіальних громад. Для чоловіків пенсійний вік становить 55 років, для жінок — 50 років.