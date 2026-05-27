Путін та Лукашенко / © ТСН.ua

Реклама

На території Білорусі наразі немає угруповання російських військ, здатного здійснювати серйозні операції стратегічного чи навіть тактичного характеру.

Про це заявив дипломат Роман Безсмертний.

За його словами, хоча серйозних сил немає, на території Білорусі ведуться роботи з підготовки країни як плацдарму. Це стосується можливих атак як у південному напрямку (проти України), так і в західному (проти європейських держав).

Реклама

Географічні умови дозволяють проводити серйозні операції в двох напрямках — Чернігівсько-Київському та Рівненсько-Львівському. Інші напрямки через болота та ліси є практично непридатними для масштабних дій на суходолі.

Безсмертний зазначив, що диверсії та гібридні операції з території Білорусі продовжуються. Йдеться про супровід безпілотників, закидання диверсійних груп та інші дії.

«Все це відбувалось і відбувається», — підкреслив дипломат.

Він додав, що кордон з Білоруссю укріплений, і пройти його не так просто, хоча загроза гібридних дій зберігається.

Реклама

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

20 травня Зеленський попередив, що РФ дійсно розглядає напад на Україну з Білорусі та Брянщини.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про можливість наступу з Білорусі та Брянщини на Київ і Чернігів.

Новини партнерів