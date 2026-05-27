Головна перевага нової кредитної картки від Ідея Банк — оформлення в мобільному додатку O.Bank за 5 хвилин, тривалий пільговий період — до 92 днів для сплати заборгованості без нарахування відсотків за користування кредитом.

Також клієнти Ідея Банк отримують високу вірогідність отримання позитивного рішення від банку, навіть якщо в інших банках раніше отримували відмову.

Як розповіли в Ідея Банку, нова картка оформлюється в мобільному додатку O.Bank. Комісія за переказ кредитних коштів по картці становить лише 2,5 %, що на 1,5 % нижче ніж загалом на банківському ринку.

На відміну від інших банків, для власних коштів по О.Картці Ідея Банк постійно проводить нарахування 5 % річних, що дозволяє клієнтам не лише зручно користуватися карткою для своїх потреб, а й отримувати додатковий дохід на залишок коштів.

Процентна ставка по «Оплаті частинами» та «Розстрочці» становить 0,01 %, а після закінчення пільгового періоду процентна ставка становить 3,3 % на місяць.

Обов’язковий мінімальний платіж — від 3,3 % від суми заборгованості. Це означає, що можна продовжувати користуватися кредитним лімітом скільки потрібно, лише треба раз на місяць сплачувати відсоток за користування.

«Фізично від клієнта надання жодних документів не потрібно. Слід лише зайти в мобільний додаток O.Bank, підтвердити відповідний запит в Дія чи використати Bank ID. За лічені хвилини клієнт отримує необхідні кошти. Жодного стресу. Це швидке й вигідне рішення як для реалізації планів, так і для надзвичайних життєвих ситуацій, коли гроші потрібні терміново», — зазначив керівник напрямку карткових продуктів Ідея Банку Олександр Герасимов.

Нагадаємо, АТ «Ідея Банк» — провідний український банк з високим індексом стійкості й фінансової стабільності. Станом на квітень 2026 року, банк випустив понад 470 тисяч кредитних карток. Минулого року НБУ додав АТ «Ідея Банк» до переліку системно важливих банків України. Кредити від Ідея Банк визнані в межах незалежного рейтингу всеукраїнської премії FinAwards.

