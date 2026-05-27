Бельгійська принцеса Єлизавета готується до випускного в Гарварді: що відомо про майбутнє спадкоємиці престолу

Принцеса Єлизавета / © Associated Press

Після участі в одному із заключних етапів Міжнародного музичного конкурсу імені королеви Єлизавети 2026 року король Філіп та королева Матильда бельгійські вирушили до США, щоб підтримати свою старшу дочку – принцесу Єлизавету – в один із найважливіших моментів її академічної кар'єри.

28 травня принцеса Єлизавета отримає ступінь магістра державної політики у Гарвардському університеті, і її батьки не хотіли пропустити жодної деталі вручення дипломів — насиченого тижня урочистостей, що передують офіційній церемонії.

Королева Матильда і король Філіп під час музичного конкурсу імені королеви Єлизавети II / © Getty Images

Для бельгійської королівської родини це особливо знаменний день, оскільки, окрім святкування академічних досягнень кронпринцеси, вони знову порушують питання про найближче майбутнє спадкової принцеси.

Хоча палац зберігає абсолютну таємницю щодо її подальших кроків, поступово з'являються натяки на те, який шлях вона може обрати після завершення навчання у Гарварді. І все вказує на те, що спадкоємиця престолу буде готова зробити перерву, перш ніж зайняти активнішу інституційну роль.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

За повідомленням бельгійської газети Het Nieuwsblad, принцеса Єлизавета може вирушити у морську подорож через Атлантичний океан. Подорож буде проходити зі сходу на захід, починаючи з Канарських островів, із зупинкою в Іспанії та закінчуючись у Карибському морі. Залежно від судна, поїздка може тривати від одинадцяти днів до трьох тижнів, і спадкоємницю престолу супроводжуватимуть співробітники служби безпеки і як мінімум один професійний капітан. Ця перерва покликана дати дочці короля Філіпа більше часу, перш ніж вона повністю візьме на себе свою майбутню роль королеви.

Бельгійський палац також згадав часи, коли король Філіп закінчував Гарвард, поділившись фотографіями тих часів у Instagram.

