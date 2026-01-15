ТСН у соціальних мережах

Суспільство
196
1 хв

У лаконічній синій сукні та перлинних сережках: принцеса Єлизавета на зустрічі з європейськими лідерами

Бельгійська спадкоємиця престолу — принцеса Єлизавета — взяла участь в аудієнції у Королівському палаці у Брюсселі.

Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

24-річна принцеса продемонструвала стриманий образ на зустрічі з європейськими лідерами, серед яких були Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, та Антоніо Коста, голова Європейської ради.

Єлизавета одягла темно-синю сукню міді з чіткими лініями та прямим кроєм, довгими рукавами та вирізом-човник зі складками. Це мінімалістичний дизайн, який передає стриманість та авторитет, з класичним силуетом і без видимих прикрас, наголошуючи на серйозності та зрілості, що доречно для такого роду зустрічі.

Принцеса Єлизавета і Урсула фон дер Ляєн / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Єлизавета і Урсула фон дер Ляєн / © Instagram Бельгійської королівської родини

Аксесуари принцеса також підібрала з властивою їй лаконічністю — пояс підкреслював талію, в руках була мініатюрна сумка на короткій ручці, а у вухах перлинні сережки.

Король Філіп та принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

Король Філіп та принцеса Єлизавета / © Instagram Бельгійської королівської родини

Захід також відвідали її батьки — король Філіп та королева Матильда. Її Величність обрала кобальтово-синю сукню з вирізом «човник».

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

