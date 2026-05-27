Ворог на фронті повертається до тактики 2022 року: у ЗСУ розповіли деталі

Війна в Україні

Російським загарбникам стає дедалі складніше просуватися на фронті, тому ворог змушений змінювати тактику та повертатися до старих методів ведення боїв.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів тимчасовий виконувач обов’язків командира батальйону «Сила свободи» 4 бригади «Рубіж» Нацгвардії України Володимир Назаренко.

За його словами, останнім часом росіяни значно рідше застосовують важку техніку під час штурмових дій.

Причиною цього стало домінування безпілотників у повітрі, через що колони техніки та навіть окремі машини швидко виявляють і знищують.

Тому окупанти дедалі частіше переходять до піших штурмів малими групами.

«Ворог все частіше використовує тактику, яку випробував у кінці 2022 року. Тоді ще найманці з ПВК „Вагнер“ йшли у так звані конвеєрні „м’ясні“ атаки», — зазначив Назаренко.

Він пояснив, що росіяни намагаються набирати найманців, злочинців та ув’язнених, яких потім невеликими групами відправляють на українські позиції.

«Вони намагаються десь вишкрібати найманців, злочинців, в’язнів, яких потім по одному — двох відправляють на українські позиції в межах кіл-зони», — розповів військовий.

За словами Назаренка, серед таких штурмовиків є як підготовлені бійці, так і люди без належної підготовки.

Водночас він наголосив, що хоча малим групам іноді легше проникати вглиб українських позицій, часто їх знищують ще на підходах.

«Росіяни стали заручниками того темпу тиску, який вони самі ж обрали. Їм вже стає складніше вербувати ту кількість людей, яку вони щомісяця втрачають внаслідок роботи Сил оборони», — заявив Назаренко.

Він також додав, що погодні умови та розвиток технологій суттєво змінили тактику ведення бойових дій.

Водночас українські військові продовжують стримувати атаки окупантів, а одну з найважчих задач виконують саме піхотинці, які утримують лінію оборони.

