Враг на фронте возвращается к тактике 2022 года: в ВСУ рассказали детали

Российским захватчикам становится все сложнее продвигаться на фронте, поэтому враг вынужден изменять тактику и возвращаться к старым методам ведения боев.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал временный исполняющий обязанности командира батальона «Сила свободы» 4 бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

По его словам, в последнее время россияне значительно реже применяют тяжелую технику в ходе штурмовых действий.

Причиной этого стало доминирование беспилотников в воздухе, поэтому колонны техники и даже отдельные машины быстро обнаруживают и уничтожают.

Поэтому оккупанты все чаще переходят к пешим штурмам малыми группами.

«Враг все чаще использует тактику, которую опробовал в конце 2022 года. Тогда еще наемники из ППК „Вагнер“ шли в так называемые конвейерные „мясные“ атаки», — отметил Назаренко.

Он пояснил, что россияне пытаются набирать наемников, преступников и заключённых, которых потом небольшими группами отправляют на украинские позиции.

«Они пытаются где-то выскабливать наемников, преступников, узников, которых потом по одному-двум отправляют на украинские позиции в пределах кило-зоны», — рассказал военный.

По словам Назаренко, среди таких штурмовиков есть как подготовленные бойцы, так и люди без должной подготовки.

В то же время он подчеркнул, что хотя малым группам иногда легче проникать в глубь украинских позиций, часто их уничтожают еще на подходах.

«Россияне стали заложниками того темпа давления, который они сами выбрали. Им уже становится сложнее вербовать то количество людей, которые они ежемесячно теряют в результате работы Сил обороны», — заявил Назаренко.

Он также добавил, что погодные условия и развитие технологий значительно изменили тактику ведения боевых действий.

В то же время украинские военные продолжают сдерживать атаки окупантов, а одну из самых трудных задач выполняют именно пехотинцы, которые удерживают линию обороны.

