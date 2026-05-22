"На месте Путина я бы не был счастлив:" генсек НАТО оценил ситуацию на фронте в Украине

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Украина возвращает некоторые утраченные в войне с Россией территории, а ситуация на фронте стабилизируется.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время итоговой пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в шведском городе Хельсингборге.

«Я бы не был слишком счастлив, если бы был Путиным сегодня — я бы никогда не был счастлив, если бы был Путиным — но особенно в последние несколько недель, потому что дела [у России] идут не совсем хорошо», — подчеркнул он.

Реклама

По словам Рютте, Украина оказывает решительное сопротивление российской агрессии.

«Ситуация на линии фронта сейчас стабилизируется, и поступают сообщения о локальных успехах украинских сил. Это не масштабные изменения, но тенденция выглядит более позитивной, чем раньше», — отметил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины остается ключевым элементом безопасности для всех стран-участниц Альянса, и заверил, что союзники работают над тем, чтобы помощь Киеву была «существенной, предсказуемой и устойчивой» и базировалась на реальных потребностях на поле боя.

Марк Рютте заявил о важности механизма PURL, который позволяет быстро обеспечивать Украину американским вооружением, что имеет критическое значение для обороны городов и позиций на фронте.

Реклама

При этом НАТО также активно изучает опыт Украины в современной войне, в частности в сфере использования дронов и противодействия им. Для этого в Польше работает совместный центр, где аккумулируются боевые уроки для дальнейшего применения в оборонном планировании Альянса.

Напомним, на этой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса в Анкаре.

Новости партнеров