У РНБО пояснили, чи будуть відключати мобільний звʼязок під час тривог

В українському інформаційному просторі поширюється неправдива інформація про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram.

У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«В українському інфопросторі поширюється фейк про нібито „закон №395/2026“, який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося», — йдеться у повідомленні.

Також у ЦПД уточнили, що згадані документи з таким номером стосуються інших питань і не мають жодного відношення до телекомунікацій.

