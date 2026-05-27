«Аеропортне», «енергетичне», «портове»: в МЗС назвали три формати перемир’я

Україна готова обговорювати ідею досягнення з Росією перемир’я у різних форматах.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, Україна згодна і на «аеропортне» перемир’я, і на «енергетичне», або на «портове» перемир’я.

«„Ми (з главами МЗС країн-членів ЄС — ред.) завтра будемо це проговорювати, тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Тобто давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначенні часові рамки“, — сказав Сибіга.

На думку міністра, спочатку варто пріоритезувати один напрямок, вирішити його і «показати успішність цього треку».

Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент Зеленський заявив депутатам, що гаряча фаза війни може закінчитися до листопада.

