«Аеропортне», «енергетичне», «портове»: в МЗС назвали три формати перемир’я
Україна готова розглядати варіанти локального припинення вогню з Росією за окремими стратегічними напрямками.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє «Укрінформ».
За його словами, Україна згодна і на «аеропортне» перемир’я, і на «енергетичне», або на «портове» перемир’я.
«„Ми (з главами МЗС країн-членів ЄС — ред.) завтра будемо це проговорювати, тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Тобто давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначенні часові рамки“, — сказав Сибіга.
На думку міністра, спочатку варто пріоритезувати один напрямок, вирішити його і «показати успішність цього треку».
Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент Зеленський заявив депутатам, що гаряча фаза війни може закінчитися до листопада.