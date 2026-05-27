ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

«Аеропортне», «енергетичне», «портове»: в МЗС назвали три формати перемир’я

Україна готова розглядати варіанти локального припинення вогню з Росією за окремими стратегічними напрямками.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Getty Images

Україна готова обговорювати ідею досягнення з Росією перемир’я у різних форматах.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, Україна згодна і на «аеропортне» перемир’я, і на «енергетичне», або на «портове» перемир’я.

«„Ми (з главами МЗС країн-членів ЄС — ред.) завтра будемо це проговорювати, тому що потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Тобто давайте оберемо напрямок, кейс, справу і спробуємо її вирішити у чітко визначенні часові рамки“, — сказав Сибіга.

На думку міністра, спочатку варто пріоритезувати один напрямок, вирішити його і «показати успішність цього треку».

Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент Зеленський заявив депутатам, що гаряча фаза війни може закінчитися до листопада.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie