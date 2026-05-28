Чутки про «виїзд» посольства США з Києва: американці зробили заяву

Посольство США терміново відреагувало на інформацію про свій виїзд з української столиці.

Прапор США. / © Getty Images

Посольство Сполучених Штатів Америки продовжує залишатися Києві. Інформація про виїзд не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві, опублікованій дипустановою на сторінці в Мережі Х.

Дипломати наголосили, що стан безпеки посольства регулярно переглядають. Водночас дипломати закликали американців не подорожувати до України «за жодної причини через збройний конфлікт».

«Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій діяльності немає. Всі інші повідомлення є неправдивими. Державний департамент не має вищого пріоритету, ніж безпека американців, і регулярно переглядає стан безпеки посольства в Києві», — наголосили у посольстві.

Виїзд дипломатів США з Києва — що відомо

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зробила заяву про виїзд посольства США з Києва після погроз РФ атакували столицю. З її слів, «з України надійшла інформація, що всі посольства, за винятком одного, залишилися на місці». Йдеться про американських дипломатів.

МЗС України назвало ситуацію не правдивою. Водночас в Офісі президента ситуацію назвали «дивною». Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин висловив думку, що, ймовірно, йшлося про обставини перед ударом вночі проти неділі, 24 травня.

