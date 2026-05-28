Путин панически пытается вернуть США в переговоры и пошел на отчаянный шаг — NYT

Россия ужесточает угрозы в адрес Украины и в то же время пытается вернуть США к переговорам об окончании войны. Кремль демонстрирует готовность к эскалации, угрожает новыми ударами по Киеву и снова использует ядерную тему как инструмент давления.

Об этом говорится в материале The New York Times.

После одного из самых массированных ракетно-дроновых ударов по Киеву Москва заявила о дальнейших «длительных ударах» по украинской столице, в частности по так называемым «центрам принятия решений». Россия также призвала дипломатов и других иностранцев покинуть город.

Аналитики считают, что Кремль стремится продемонстрировать силу на фоне тупика как на фронте, так и в дипломатии. Несмотря на агрессивную риторику, продвижение русских войск в последнее время замедлилось. По данным украинского проекта DeepState, Россия может завершить месяц с худшими показателями территориальных достижений более чем через год.

Российские власти объясняют новые угрозы ударом украинского беспилотника по общежитию на оккупированной Луганщине. Москва заявила о гибели 21 студента и назвала атаку намеренной. Украинская сторона отвергла эти утверждения как дезинформацию.

В то же время Кремль пытается вовлечь США обратно в переговорный процесс. На фоне снижения интереса администрации Дональда Трампа к посредничеству между Украиной и Россией, Москва начала сигнализировать, что без участия Вашингтона может пойти на дальнейшую эскалацию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позвонил по телефону госсекретарю США Марко Рубио и предупредил о возможности новых атак на Киев. По российской версии разговора, Лавров также заявил о якобы попытках Украины и ее европейских союзников сорвать договоренности, достигнутые между Москвой и Вашингтоном во время саммита на Аляске.

Сам Рубио после разговора заявил, что опасность таких войн заключается в том, что с затягиванием боевых действий всегда существует риск эскалации и распространение конфликта на что-то новое.

По мнению московского политолога Ильи Гращенкова, риторика Кремля направлена не только на Украину, но и США. Россия, по его словам, пытается показать готовность усиливать давление на Киев и одновременно сигнализирует Вашингтону, что отстранение от украинского вопроса не освободит США от необходимости искать решения.

Гращенков также заявил, что если вопрос архитектуры безопасности не будет решен, Россия рано или поздно может прибегнуть к более тяжелому вооружению, в частности, тактическому ядерному оружию.

В Украине угрозы Москвы воспринимают как тактику устрашения. В Киеве считают, что Кремль пытается привлечь внимание мира, отвлечь его от войны на Ближнем Востоке и усилить психологическое давление.

Европейские страны, в свою очередь, заявили о поддержке Украины. Польша и Германия вызвали российских дипломатов из-за угроз в адрес иностранцев, а европейские чиновники подчеркнули, что остаются в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский после новых обстрелов обратился в США с просьбой пополнить запасы средств противовоздушной обороны. По данным его представителя Дмитрия Литвина, соответствующие письма были направлены президенту США Дональду Трампу и Конгрессу.

Особую тревогу в Киеве вызывает дефицит средств для перехвата баллистических ракет. После массированной атаки, во время которой Россия применила в частности ракету средней дальности «Орешник», украинские гражданские снова начали готовить тревожные наборы и планировать укрытие на случай повторных ударов.

Также сообщалось, что в Евросоюзе начали работать над собственным подходом к возможным переговорам с Москвой. По данным СМИ, в ЕС считают, что такой процесс должен начинаться не с уступок, а с четких требований Кремля.

