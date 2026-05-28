Україна пробиває оборону РФ аж до Москви і змінює правила гри навіть для Путіна — Financial Times

Україна змінює динаміку війни завдяки масовому виробництву дронів і дальнім ударам по території Росії. Українські безпілотники вже щодня атакують російські цілі, зокрема об’єкти далеко від фронту — аж до Москви та Уралу.

Про це пише видання Financial Times.

Одну з ключових ролей відіграє українська військово-технологічна компанія Fire Point, яка виробляє близько 300 дронів FP-1 і FP-2 на день. Такі БпЛА коштують приблизно 50 тисяч євро за одиницю та можуть бити по російських НПЗ, логістиці, ППО, військових об’єктах і навіть цілях у глибокому тилу.

Financial Times зазначає, що Україна стала менш залежною від західної зброї завдяки швидкому нарощуванню власного виробництва дронів, систем РЕБ, артилерії, морських і наземних безпілотників, а також ракет. Це дозволяє Києву частково компенсувати нестачу особового складу й сповільнювати просування російської армії.

За словами президента Володимира Зеленського, останнім часом динаміка змінилася на користь України: Сили оборони утримують більше позицій і завдають Росії більшої шкоди. Особливе значення, за його словами, мають українські далекобійні удари по території РФ.

У Москві, як пише FT, зростає занепокоєння через те, що війна дедалі ближче підходить до самої Росії. Українські дрони регулярно атакують об’єкти далеко від лінії фронту, а напередодні параду 9 травня російська влада посилила заходи безпеки через побоювання можливого удару по Москві.

На полі бою російські війська також стикаються з дедалі більшими проблемами. Українські дрони створюють широку зону ураження вздовж фронту, через що російські підрозділи важче просуваються, втрачають техніку й змушені змінювати логістику. Склади, маршрути постачання та командні пункти доводиться відсувати далі від передової.

За оцінками української сторони, Росія вже кілька місяців поспіль втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що у березні та квітні близько 35 тисяч росіян були вбиті або важко поранені.

Водночас експерти попереджають, що говорити про повний перехід ініціативи до України зарано. Росія зберігає перевагу в кількості людей і ресурсів, продовжує тиснути на сході та атакувати українську енергетику. Україна також має власні проблеми — насамперед нестачу особового складу та залежність від стабільного фінансування.

Попри це, FT пише, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від початку року, коли Москва виглядала сильнішою на полі бою. Тепер Україна завдяки дронам і власному виробництву озброєнь посилює тиск на Росію, змушує її витрачати більше ресурсів і змінює правила війни навіть для Кремля.

Раніше очільниця британської розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що Володимир Путін «відступає на полі бою» в Україні, а втрати російської армії, за її словами, сягають майже пів мільйона загиблих. Водночас вона попередила, що РФ посилює гібридну активність проти Великої Британії та Європи — від кібератак до спроб саботажу критичної інфраструктури.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Росія дедалі гостріше стикається з проблемами поповнення втрат. У Кремлі, ймовірно, обговорюють можливість нового етапу примусового призову резервістів, хоча Путін поки намагається робити ставку на контрактний набір і фінансові стимули для новобранців.

За оцінками ISW, такі дискусії можуть свідчити про слабкість РФ на тлі великих втрат, зниження темпів набору до війська, погіршення економічних наслідків війни та зростання невдоволення всередині російського суспільства.

