Беларусь может снова стать плацдармом для атак РФ по Украине: в Киеве предупредили о рисках

Военные учения в Беларуси

Беларусь может снова стать стартовой площадкой для российских атак против Украины. В Киеве предупреждают: Москва усиливает давление на режим Александра Лукашенко, чтобы глубже втянуть Минск в войну.

Об этом говорится в материале AP.

Именно с территории Беларуси в феврале 2022 года российские войска начали наступление на Киев. Тогда колонны окупантов двинулись на украинскую столицу с севера, однако после тяжелых потерь были вынуждены отступить.

После этого Беларусь не отправляла свои войска на фронт, но продолжила помогать России. На ее территории размещают российскую военную инфраструктуру, проводят совместные учения, лечат раненых окупантов, а беларуские предприятия производят компоненты для российского ВПК.

По данным украинского спецпредставителя по санкционной политике Владислава Власюка, обломки ракеты «Орешник», которой РФ ударила по Украине 24 мая, содержали микрочипы беларуского производства. Украина призывает союзников усилить контроль за санкциями против Беларуси.

Отдельная обеспокоенность вызывает ядерный фактор. Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также объявила о передаче Минску комплекса «Орешник», способного нести ядерный заряд. Недавно Россия и Беларусь провели совместные учения с привлечением такого вооружения.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что украинская разведка фиксирует активные попытки России вовлечь Беларусь в войну «на гораздо большую глубину». По его словам, угроза может касаться как направления Черниговщины и Киевщины, так и стран НАТО, граничащих с Беларусью.

Украинские военные и силовые структуры получили поручение ужесточить оборону северных регионов. В то же время, в Государственной пограничной службе отмечают: сейчас у украинской границы не фиксируют большого накопления беларуских или российских войск.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко заявлял, что риск вторжения со стороны Беларуси полностью исключать нельзя, однако по состоянию на данный момент признаков формирования ударной группировки нет.

Лукашенко в свою очередь отрицает подготовку к нападению и утверждает, что Беларусь не будет вступать в войну, если на нее не нападут. Впрочем, эксперты подчеркивают: Минск остается критически важным тыловым и военно-промышленным ресурсом Кремля.

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская во время визита в Киев заявила, что Беларусь "никогда больше не должна становиться плацдармом для агрессии".

В то же время, военные аналитики сомневаются, что беларуская армия способна самостоятельно провести масштабное наступление. Вооруженные силы Беларуси насчитывают около 48,6 тысяч военных, а для полноценной наступательной операции, по оценкам экспертов, Минску понадобилась бы массовая мобилизация, подготовка и значительное количество вооружения.

Кроме того, Украина за годы полномасштабной войны существенно укрепила границу с Беларусью, обустроила оборонные позиции и минные заграждения. Поэтому любая попытка нового наступления с севера, по оценкам экспертов, может обернуться для Беларуси большими потерями.

Ранее речь шла о рисках обострения ситуации на северном направлении. Да, Беларусь может оставаться под давлением России. Кремль может пытаться усиливать политическое и военное влияние на Александра Лукашенко, чтобы вовлечь Беларусь в более активное участие в войне против Украины. В то же время, прямое военное вмешательство для Минска остается крайне рискованным шагом. При этом не фиксируется признаков формирования ударных группировок возле украинской границы.

