В Кремле пригрозили ударами по одной из главных трасс Украины: эксперт раскрыл настоящую цель заявлений
Кремль пригрозил ударами по трассе Киев-Чоп.
Угрозы Кремля об ударах по трассе Киев-Чоп могут являться сигналом для запугивания партнеров Украины.
Об этом заявил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии «Пивдень» Сергей Братчук в эфире «КИЕВ24».
По его словам, российская армия действительно может совершать атаки БпЛА по этому пути с территории Беларуси. Впрочем, эти заявления могут быть только информационным давлением.
«Эта трасса важна. Она является одной из главных артерий, автомобильный трафик гибок. В Украине достаточно альтернативных путей. Это критически не повлияет на поставку ресурсов для нашей обороны», — пояснил он.
Братчук отметил, что Силы обороны учитывают подобные сценарии и готовят ответ в случае угроз.
Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что диктатор РФ Владимир Путин готовит новую операцию из Белоруссии. Россия хочет использовать территории республики для осуществления «ответных ударов» против Украины.
В частности, оккупанты планируют запускать дроны из РФ, чтобы атаковать наземные линии связи на западе и северо-западе Украины. Пока их российские дроны не могут легко поразить с точностью и большой полезной нагрузкой.