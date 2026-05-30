В Кремле пригрозили ударами по одной из главных трасс Украины: эксперт раскрыл настоящую цель заявлений

Беспилотник.

Угрозы Кремля об ударах по трассе Киев-Чоп могут являться сигналом для запугивания партнеров Украины.

Об этом заявил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии «Пивдень» Сергей Братчук в эфире «КИЕВ24».

По его словам, российская армия действительно может совершать атаки БпЛА по этому пути с территории Беларуси. Впрочем, эти заявления могут быть только информационным давлением.

«Эта трасса важна. Она является одной из главных артерий, автомобильный трафик гибок. В Украине достаточно альтернативных путей. Это критически не повлияет на поставку ресурсов для нашей обороны», — пояснил он.

Братчук отметил, что Силы обороны учитывают подобные сценарии и готовят ответ в случае угроз.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что диктатор РФ Владимир Путин готовит новую операцию из Белоруссии. Россия хочет использовать территории республики для осуществления «ответных ударов» против Украины.

В частности, оккупанты планируют запускать дроны из РФ, чтобы атаковать наземные линии связи на западе и северо-западе Украины. Пока их российские дроны не могут легко поразить с точностью и большой полезной нагрузкой.

