16-летний подросток чуть не стал депутатом парламента

В Нигерии разразился громкий политический скандал после того, как выяснилось, что кандидат в Национальное собрание страны, утверждавший, что ему более 30 лет, на самом деле может быть несовершеннолетним.

Об этом пишет Oddity Central.

Махмуд Садис Буба, страдающий карликовостью и известный в стране под прозвищем «Абина Аль-Аджабина Зазау» («Чудо Зарии»), стал настоящей сенсацией после появления в социальных сетях видео по отбору кандидатов от партии «Всепрогрессивная конгрегация» (APC) на место в Палате.

Первоначально история Бубы воспринималась как пример большей открытости и инклюзивности в нигерийской политике. Однако впоследствии увлечение общественности сменилось волной вопросов о его подлинном возрасте и праве участвовать в избирательном процессе.

В вирусном видео Махмуд Садис Буба, который родом из Сабон-Гари в городе Зария, рассказал, что имеет аттестат о среднем образовании и ранее работал водителем. Свой невысокий рост и детский облик он объяснил карликовостью, одновременно заявив, что ему 30 лет.

«Дело не во мне, а в народе. Люди призвали меня служить им, и я буду служить», — сказал Махмуд Садис Буба членам своей партии.

Эта фраза быстро стала одной из самых цитируемых в нигерийском сегменте социальных сетей, а самого кандидата стали называть новой надеждой политических изменений.

Однако рост популярности длился недолго. Вскоре в Сети появились документы, подвергшие сомнению слова Бубы о его возрасте.

В своем обращении он заявлял, что родился 2 августа в 1995 году, что означало бы возраст более 30 лет. В то же время, обнародованные документы свидетельствовали о другой дате рождения — 2010 год.

Если эти данные правильны, то на момент выдвижения кандидатуры Буби было всего около 15–16 лет.

Для участия в выборах в Национальную ассамблею Нигерии кандидат должен быть не моложе 25 лет. Однако проблема заключалась не только в несоответствии избирательным требованиям. В случае рождения в 2010 году Буба оставался бы несовершеннолетним как по законодательству Нигерии, так и в соответствии с международными нормами по защите прав ребенка.

Дополнительные сомнения повлекли за собой фотографии международного паспорта, документов о присвоении национального идентификационного номера (NIN), свидетельства о рождении и школьных документов, которые также указывали на то, что кандидат является подростком.

Кроме того, один из его бывших учителей заявил, что преподавал Бубе в младших классах средней школы и подтвердил, что ему только 16 лет.

На начальном этапе представители партии APC встали в защиту своего кандидата и заявляли, что он стал жертвой клеветнической кампании. Однако с увеличением количества улик партийное руководство изменило свою позицию.

В конце концов, Бубу дисквалифицировали из-за подозрений в фальсификации возраста, после чего он объявил об отказе от участия в выборах.

В письме на имя главы партии кандидат сообщил о своем решении покинуть предвыборную кампанию.

«Прошу принять это письмо как официальное сообщение о том, что я снимаю свою кандидатуру на выборах в Палату представителей от федерального избирательного округа Сабон-Гари с немедленным вступлением в силу», — говорилось в письме. «Это было нелегкое решение, но его принятие ускорило усилия по примирению, инициированные заинтересованными сторонами и лидерами нашей партии».

Несмотря на завершение этой истории, в Нигерии до сих пор продолжаются дискуссии по поводу того, как подросток смог пройти внутрипартийный отбор и стать одним из самых обсуждаемых кандидатов в стране.

Часть общественности считает это проявлением халатности во время проверки документов, а другие предполагают, что выдвижение Бубы могло быть частью чьей-то политической стратегии. Впрочем, ответы на эти вопросы пока не получены.

