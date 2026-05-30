Ученые бьют тревогу: ледники «крыши мира» тают быстрее, чем считалось

Тибет. Фото: Dan/CC BY 3.0

Высокогорная Азия, к которой относятся Тибетское нагорье, Гималаи и другие крупные горные системы, является одним из крупнейших резервуаров льда за пределами полярных регионов. Именно отсюда берут начало реки, от которых зависят сотни миллионов людей. Опубликованные в 2026 году исследования свидетельствуют об ускорении изменений в горных ледниках: ученые фиксируют потерю ледниковой массы, повышение температуры в высокогорных районах и процессы таяния, которые не полностью учитываются в имеющихся прогнозных моделях.

В частности, исследователи из Университета штата Огайо во главе с Джайдео Кумаром Дхарпуре проанализировали изменения массы ледников в Высокогорной Азии с помощью спутниковых данных миссий GRACE и GRACE Follow-On. Они пришли к выводу, что с 2002 до 2023 года ледники региона теряли в среднем 13,9 ± 3,6 гигатонны массы ежегодно. При этом изменения были неравномерными: если в Западном Тянь-Шане зафиксировали самое быстрое таяние льда, то в Восточном Куньлуне ученые обнаружили увеличение ледниковой массы.

В ходе исследования ученые также проанализировали долгосрочные изменения климатических показателей. Они обнаружили повышение температуры воздуха и поверхности суши, рост атмосферной влажности и длинноволнового излучения. В то же время изменения количества осадков оказались неравномерными в разных частях региона.

Авторы работы также смоделировали будущие изменения ледниковой массы до конца XXI века по двум сценариям выбросов парниковых газов. По сценарию низких выбросов (SSP126) средние потери могут замедлиться до 2,3 ± 0,3 гигатонны в год. Зато по сценарию высоких выбросов (SSP585) потери могут вырасти до 19,5 ± 11,3 гигатонны в год.

По мнению исследователей, полученные результаты помогут лучше понять изменения криосферы в Высокогорной Азии и могут быть использованы для дальнейших исследований, адаптации к изменениям климата и управления водными ресурсами.

В то же время команда исследователей под руководством профессора Дункана Куинси изучала влияние изменения климата на ледник Кхумбу, расположенный неподалеку от горы Эверест. Для этого ученые поднялись на высоту 6680 метров и пробурили две скважины глубиной 12 метров в фирне — промежуточном слое между снегом и льдом.

В установленных скважинах разместили датчики, которые измеряют температуру каждые 30 минут. Полученные данные свидетельствуют, что поверхностный лед тает даже тогда, когда температура воздуха опускается до минус 10 градусов Цельсия. По мнению исследователей, это может быть связано с воздействием солнечной радиации.

По словам ученых, имеющиеся модели, которые используют для прогнозирования изменений ледника Кхумбу в ближайшие годы, не учитывают этот процесс. Поэтому прогнозы относительно будущего ледника могут быть неточными.

Исследователи отмечают, что люди ниже по течению зависят от стабильного поступления воды из ледника для орошения, питьевой воды и санитарии. Они надеются, что новые данные помогут местным жителям лучше понять, как долго сохранятся ледники, и подготовиться к будущим изменениям.

Еще одна международная группа исследователей под руководством доцента Ника Пепина из Портсмутского университета проанализировала данные из разных горных регионов мира, в частности Альп, Анд, Скалистых гор и Тибетского нагорья. Ученые пришли к выводу, что с 1980 по 2020 год горные районы нагревались в среднем на 0,21°C быстрее окружающих низменностей. Также они зафиксировали изменения в режиме осадков, из-за которых снег все чаще заменяется дождем.

Авторы исследования предупреждают, что такие изменения создают риски для водоснабжения, экосистем и безопасности людей в горных регионах. По их оценкам, более миллиарда человек зависят от запасов воды, которые обеспечивают горный снег и ледники.

