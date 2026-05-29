Гигантский одуванчик над пропастью: ученые спасают уникальное дерево, которое буквально падает со скалы

Dendroseris neriifolia Фото Королевский ботанический сад Эдинбурга

Ученые начали настоящую гонку со временем, отчаянно пытаясь спасти от полного исчезновения одно из самых редких растений — чилийское дерево-одуванчик (Dendroseris neriifolia). Ученые собирают семена с единственного уцелевшего экземпляра в дикой природе, буквально вцепившегося корнями в отвесную скалу на острове Робинзона Крузо, который входит в состав архипелага Хуан-Фернандес у побережья Чили.

О беспрецедентной спасательной операции ботаников пишет Futurism со ссылкой на Королевские ботанические сады Кью.

«Растительные Галапагосы» и ценность вида

Дендросерис олеандролистный, также называемый капустным деревом или древовидным цикорием, является настоящим ботаническим феноменом. Сам архипелаг Хуан-Фернандес биологи часто называют «растительными Галапагосами», ведь благодаря изоляции здесь сформировалась уникальная флора, которой больше нет нигде в мире.

Хотя дендросерис является большим деревом, на самом деле он принадлежит к семейству Астровых и является дальним родственником самых обоыкновенных одуванчика или ромашки. Это яркий пример так называемого «островного гигантизма» — эволюционного процесса, когда мелкие травянистые растения, попав на остров без конкурентов, за тысячелетия эволюционируют в могучие деревья.

Изучение таких эндемиков дает генетикам бесценную информацию о механизмах быстрой адаптации, которые могут быть использованы в селекции новых, устойчивых к климатическим изменениям сельскохозяйственных культур.

Почему дерево падает в бездну исчезновения

Вид серьезно пострадал из-за потери среды обитания и нашествия инвазивных видов. В свое время моряки-первооткрыватели завезли на архипелаг коз и кроликов, которые практически выели молодые побеги этих уникальных деревьев под корень.

Это классическая экологическая катастрофа: подобным образом завезенные травоядные уничтожили целые экосистемы на настоящих Галапагосских островах, острове Святой Елены и в Австралии, где у местной флоры просто не было колючек или ядов для защиты от таких «гостей».

Кроме того, агрессивные сорняки и кустарники (в частности, завезенная ежевика) задушили местные растения. Сегодня дерево вынуждено «ютиться» на неприступных для животных скалах, но глобальное потепление грозит ему полным уничтожением.

Провальные попытки и последняя надежда

До 1980 года после резкого сокращения популяции оставалось всего семь диких экземпляров этого дерева. Работники Национального парка архипелага Хуан-Фернандес пытались восстановить вид в 1990-х годах, однако эти усилия оказались тщетными. Потерпели крах и попытки начала 2000-х годов высадить искусственно выращенные растения обратно в дикую природу. Главная проблема заключается в генетическом истощении и чрезвычайной уязвимости побегов к малейшим изменениям температуры или вредителям.

Во время последней операции с помощью гигантской сетки экологам удалось собрать 29 семян. Рентгеновский анализ показал, что 25 из них потенциально жизнеспособны. Уже удалось укоренить семь молодых саженцев.

Права на ошибку больше нет, ведь кроме дерева на скале, в мире остался только один взрослый искусственно выращенный экземпляр в ботаническом саду VerdeNativo в Чили.

«Это гонка со временем. Это международное сотрудничество для поддержки последнего уцелевшего экземпляра может предотвратить вымирание вида, представляющего уникальную родословную с собственной естественной историей», — отмечает ученый ботанического сада Диего Пеннекамп.

