Что будет с курсом доллара и евро в июне: эксперт дал неожиданный прогноз

Со второй половины мая 2026 года в Украине резко подорожал доллар, а гривна продолжает обесцениваться без особого вмешательства Нацбанка. В июне ситуация с курсом может успокоиться, но все зависит от событий в мире.

Об этом для Новости.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

Каким курс валют будет в июне — прогноз экономиста

По словам эксперта, в течение мая официальный курс колебался в пределах 43,80–44,29 грн/долл. Текущее обесценение гривни частично обусловлено ожиданием первого транша помощи Европейского Союза, который должен поступить в начале июня.

В то же время экономист прогнозирует, что в июне официальный курс вряд ли пересечет психологическую отметку в 45 грн/долл., а колебания будут проходить в диапазоне 20–40 копеек.

Курс евро в мае почти не изменялся и держался в пределах 51,26-51,72 гривны. Это произошло потому, что американский доллар сейчас крепнет в мире. Поскольку в Украине курс евро напрямую зависит от доллара, то и в июне стоимость европейской валюты будет меняться вслед за американской.

«Нет особых причин для подорожания доллара с точки зрения спроса и предложения, но когда деньги от ЕС придут, их лучше отнести в бюджет по более выгодному курсу. Это приводит к тому, что мы сейчас видим в обменных киосках», — пояснил эксперт.

Также экономист объяснил, почему американская валюта в мире стабильнее европейской. По его словам, экономика США работает быстрее и активнее. Из-за этого даже отмена судом неудачного решения Дональда Трампа о пошлинах не повредила доллару. Эксперт добавил, что курс доллара по отношению к евро постоянно колеблется и не стоит на месте.

Напомним, в пятницу, 29 мая, доллар потерял 3 коп. Евро снизился на 11 коп. Стоимость злотого упала на 2 коп.

Также Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 1 июня. Доллар остался без изменений. Евро взлетело на 12 коп. Злотый вырос на 5 коп.

Кстати, некоторым из украинцев от 1 июня 2026-го выплаты могут быть прекращены. В Министерстве социальной политики объяснили, что это касается детей из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев.

