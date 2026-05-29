Що буде з курсом долара та євро у червні: експерт дав неочікуваний прогноз

Від другої половини травня 2026 року в Україні різко здорожчав долар, а гривня продовжує знецінюватися без особливого втручання Нацбанку. У червні ситуація з курсом може заспокоїтися, але все залежатиме від подій у світі.

Про це для Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Яким курс валют буде у червні — прогноз економіста

За словами експерта, протягом травня офіційний курс коливався в межах 43,80–44,29 грн/дол. Поточне знецінення гривні частково зумовлене очікуванням першого траншу допомоги від Європейського Союзу, який має надійти на початку червня.

Водночас економіст прогнозує, що в червні офіційний курс навряд чи перетне психологічну позначку у 45 грн/дол., а коливання відбуватимуться в діапазоні 20–40 копійок.

Курс євро у травні майже не змінювався і тримався в межах 51,26–51,72 гривні. Це сталося тому, що американський долар зараз міцнішає у світі. Оскільки в Україні курс євро напряму залежить від долара, то й у червні вартість європейської валюти буде змінюватися слідом за американською.

«Немає особливих причин для здорожчання долара з точки зору попиту і пропозиції, але коли гроші від ЄС прийдуть, їх краще зарахувати до бюджету за якомога вигіднішим курсом. Це призводить до того, що ми бачимо зараз в обмінних кіосках», — пояснив експерт.

Також економіст пояснив, чому американська валюта у світі стабільніша за європейську. За його словами, економіка США працює жвавіше та активніше. Через це навіть скасування судом невдалого рішення Дональда Трампа про мита не зашкодило долару. Експерт додав, що курс долара щодо євро постійно коливається і не стоїть на місці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 травня долар втратив 3 коп. Євро зменшився на 11 коп. Вартість злотого впала на 2 коп.

Також Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 червня. Долар залишився без змін. Євро злетіло на 12 коп. Злотий зріс на 5 коп.

До слова, декому з українців від 1 червня 2026-го виплати можуть припинити. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що це стосується дітей із числа ВПО та непрацездатних переселенців.

