Путін готує нову масовану атаку по Україні: чим може бити РФ

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Черговий масований обстріл України з боку Росії навряд чи відрізнятиметься чимось надзвичайним, оскільки ворог продовжить діяти за звичною схемою комбінованих ударів. Російські війська не мають можливості суттєво збільшити кількість ракет, тому під час майбутніх атак можуть зробити основну ставку на масоване залучення безпілотників і крилатих ракет.

Про це для «Еспресо» заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.

Якою може бути наступна масована атака РФ

За його словами, на сьогодні Росія вже витратила більше ракет, ніж встигає виробляти за місяць. Експерт припускає, що під час наступного великого обстрілу ворог може запустити понад 300 дронів та застосувати крилаті ракети «Калібр», які цього місяця взагалі не використовувалися попри готовність російських кораблів до пусків.

Реклама

«Станом на сьогодні росіяни використали 82 балістичні ракети „Іскандер“ за місячного випуску 60 ракет. Звісно, що у них ще є певна кількість ракет С-300 і північнокорейських KN-23. Втім, однаково вони вже все, що випускають — вистріляли», — зазначив Романенко.

Також він деталізував ситуацію з іншими типами озброєння, зауваживши, що за місячного виробництва в понад 60 ракет типу Х-101 російські війська вже витратили 89 одиниць. На його думку, росіяни спроможні накопичити додатковий запас ракет, як це було в лютому. Проте найімовірнішим сценарієм є запуск понад 300 безпілотників.

Підсумовуючи, фахівець наголосив, що попри будь-які заяви російського керівництва РФ продовжуватиме регулярні обстріли території України у звичному режимі, тому очікувати чогось надзвичайного не варто.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги через дані розвідки про підготовку Росією нового масованого обстрілу.

Реклама

Також за інформацією розвідки, ЗС РФ планують обстріл напередодні Дня Києва. Зокрема, телеграм-канал Ukraine context пише, що особливо уважними варто бути мешканцям Шевченківського, Голосіївського, Святошинського та Подільського районів столиці.

Раніше і в Росії знову заговорили про можливий удар по українській столиці.

Новини партнерів