Чому насправді не існувало морських динозаврів: вчені зайшли неочікувану причину

Сучасній науці невідомий жодний вид морського динозавра, і вчені знайшли цьому причину

Реклама

Тривалий час науковців дивував той факт, що в природі не існувало морських або повністю водних динозаврів. Вирішити цю загадку допомогло ретельне вивчення черепів спінозаврів. Як вважають деякі вчені, ці гігантські хижаки мали дуже щільні кістки, зуби для захоплення риби та хвіст, схожий на весло, що вказує на їхнє часте і тривале перебування під водою.

Про те, як звичайна сіль вплинула на еволюцію цих гігантських тварин, розповідає IFLScience.

Проблема з сіллю та еволюційні рішення

Сіль є життєво необхідною, адже натрій допомагає регулювати баланс рідини та передавати нервові імпульси в організмі тварин. Проте її надлишок є вкрай небезпечним і навіть смертельним. Сучасні морські птахи та деякі рептилії, як-от морські ігуани, мають спеціалізовані залози, які ефективно фільтрують сіль із крові та виводять її назовні. Зокрема, ігуани періодично «вичихують» рідину з надлишком солі через ніздрі, щоб безпечно перетравлювати солону їжу та морську воду.

Реклама

Знайти докази існування такої залози на скам’янілостях дуже складно, оскільки м’які тканини руйнуються в першу чергу. Тому дослідники шукали на черепах спінозавридів специфічні заглиблення та канали, де могли б розміщуватися залози та вивідні протоки, коли тварина була живою.

Що знайшли на черепах спінозаврів

Аналіз черепів пізніших видів спінозаврів дозволив виявити анатомічні ознаки, що чітко відповідають розташуванню соляної залози. Ця залоза розташовувалася безпосередньо над оком — подібно до того, як це влаштовано у сучасних морських птахів. Від неї йшла вивідна протока, яка вела прямо до ніздрі динозавра.

Поява таких структур є класичним прикладом конвергентної еволюції, коли абсолютно різні види тварин розвивають однакові риси задля виживання у схожих екологічних нішах (наприклад, під час полювання у воді).

Автор дослідження, італійський палеонтолог Андреа Кау, наголосив, що це відкриття дає науковцям рідкісну можливість пов’язати фізіологію вимерлого динозавра з його екологією та дієтою лише на основі будови кісток. При цьому залози спінозавра розташовувалися у заглибленнях кісток і були повністю вкриті шкірою, тому вони жодним чином не впливали на зовнішній вигляд динозавра.

Реклама

Автори дослідження підсумовують, що саме солевивідний апарат пояснює, чому динозаври так і не підкорили океани. Ймовірно, анатомія черепа більшості видів динозаврів просто не була сумісною з ефективними системами виведення солі. Через це будь-які їхні еволюційні спроби зайняти водні або морські ніші закінчувалися фатально через токсичний вплив надлишку натрію на організм.

Нагадаємо, вчені розкрили секрет «коротких ручок» тиранозавра. Кумедні передні лапки цього гіганта роками були приводом для жартів, але такий хитрий трюк еволюції перетворив його на ідеального хижака.

Новини партнерів