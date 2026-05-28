Завтра, 29 травня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної мучениці Теодосії, діви. Свята Теодосія Тирська (часто ототожнювана з мученицею з Тиру) жила приблизно наприкінці III — на початку IV століття, в період жорстоких гонінь на християн у Римській імперії. Це був час, коли сповідання Христа вимагало не лише внутрішньої рішучості, а й готовності прийняти страждання та смерть.

Від юних літ Теодосія вирізнялася глибокою вірою та прагненням до духовного життя. Вона обрала шлях чистоти, молитви та служіння Богові, відмовившись від мирських благ і шлюбного життя, що в ранньохристиянській традиції вважалося особливим знаком посвяти Христові.

Одним із ключових епізодів її життя є служіння християнам, які перебували у в’язницях за віру. За переданням, Теодосія відвідувала ув’язнених, підтримувала їх, зміцнювала у сповіданні Христа, приносила їжу та допомогу.

Саме ця діяльність стала причиною її арешту. Вона не приховувала своєї віри та відкрито визнавала себе християнкою, що в очах римської влади було злочином.

Після арешту Теодосію піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися Христа. Однак, за церковним переданням, вона залишилася непохитною у своїй вірі.

Мученицька смерть святої стала завершенням її земного шляху, але водночас — початком її вшанування як прикладу духовної стійкості. Її смерть розглядається Церквою не як поразка, а як свідчення перемоги віри над страхом і насильством.

Прикмети 29 травня

Якщо ранок ясний і тихий — літо буде теплим і врожайним.

Сильний вітер у цей день — до мінливого та дощового червня.

Дощ 29 травня — прикмета вологого, але багатого на трави літа.

Що завтра не можна робити

У народі вірили, що сварки, конфлікти, плітки та поганий настрій можуть «зіпсувати» енергетику дня. Так само не заохочували важку фізичну працю, прибирання чи роботу на землі.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей період збігається з часом, коли жито починає входити в фазу колосіння. Саме через це день отримав назву Феодосія Колосятниця — як символ розквіту хлібних полів і початку їхнього «золотого дозрівання». Вважалося: якщо цвітіння жита стартує в нижній частині колоса — хліб буде дешевшим і доступнішим; якщо ж у верхній — ціни піднімуться; а коли процес розгортається рівномірно посередині — очікується середній рівень вартості.

