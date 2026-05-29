Втік з окупації, щоб вижити під час ракетного удару в Києві: щемлива розповідь юнака з Бердянська

У неділю, 24 травня, Київ зазнав чергового масованого ракетного удару, внаслідок якого було зруйновано житлові будинки та зламано людські долі. Одним із тих, хто врятувався від смерті, став 20-річний Ігор Кравченко — юнак, який був змушений тікати від російської окупації з рідного Бердянська Запорізької області.

Історію хлопця розповіло «Радіо Свобода».

Втеча з окупації та розлука з родиною

Коли російська армія захопила Бердянськ, Ігорю було 17 років. Тоді юнак категорично відмовився навчатися у російській школі та оформлювати документи держави-агреорки. Разом із матір’ю і молодшим братом він подолав важкий шлях виїзду. Вони їхали через Маріуполь і Ростов, проходили російську фільтрацію на кордоні, доки не дісталися Сум, звідки їх забрав старший брат Ігоря.

Ігор Кравченко втратив усі свої речі після ракетного удару по Лук’янівці / Фото: Facebook/Мар’ян Кушнір

Згодом мама з молодшим братом повернулася до Бердянська, оскільки там залишилися батько, дідусь, бабуся та дві прабабусі. Ігор вирішив будувати життя у Києві, проте дуже сумує за рідними.

«У Бердянську в мене були єдині друзі… А за родиною дуже скучаю, не можу їх побачити. Минулий день народження я себе довів до сліз. Було дуже сумно», — ділиться юнак.

Пряме влучання у під’їзд на Дегтярівській

На столичній Лук’янівці Ігор живе вже рік, а знищену вибухом квартиру (під номером 33) він орендував лише три місяці тому. За цей час хлопець намагався створити затишок, купував штори та інші необхідні речі.

Ігор Кравченко пережив уже другий ракетний удар по Києву після втечі з окупації / Фото: Facebook/Мар’ян Кушнір

Проте 24 травня російська ракета прилетіла просто в його будинок на вулиці Дегтярівській, забравши життя сусідів. Наслідки влучання були катастрофічними.

«Здається, що мені дуже сильно повезло, бо я… заходив до під’їзда центральної квартири, якраз з якої бачив вогонь… Я думав, що то квартира горить, а там буквально навіть фундаменту нема», — згадує Ігор страшні хвилини після вибуху.

«Я вже звик втрачати те, що маю»

Юнак ледь вибрався зі зруйнованого помешкання, вибігши на вулицю у кросівках, шортах і футболці. Він встиг схопити лише телефон та втратив абсолютно всі інші свої речі. Для нього це вже другий обстріл на Лук’янівці: рік тому через ракетну атаку провалилося його стажування у ресторані McDonald’s, куди він саме планував влаштуватися.

Попри всі випробування хлопець ставиться до ситуації по-філософськи та намагається не впадати у відчай.

«Протягом тривалого часу я вже якось звик до подібного… Я якось до цього намагаюсь ставитися більш-менш спокійно. Для мене це було не прямо такий великий шок. Я вже звик, так би мовити, втрачати те, що маю. Ті ж переїзди з окупованих теритоорій. Я буквально виїхав з невеличкою сумкою речей», — підсумовує хлопець.

Нагадаємо, Київ продовжує оговтуватися від однієї з наймасованіших ракетних атак. Район метро Лук’янівка став однією з найгарячіших точок: у ТЦ «Квадрат» розбирають завали, а мешканці зруйнованих багатоповерхівок чекають на дозвіл забрати вцілілі речі.

