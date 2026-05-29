24-річний автор "Смарагдового неба" DREVO одружився: яким було зіркове весілля й перші фото зі свята
Артист поділився кадрами з розпису з коханою Яною Рудник.
Відомий український співак DREVO одружився з коханою Яною Рудник та опублікував перші фото з весілля й показав деталі романтичної церемонії, які миттєво розлетілися Мережею.
Артист, справжнє ім’я якого Максим Дерев’янчук, повідомив про одруження 29 травня. Разом із дружиною вони опублікували серію весільних кадрів. Святковий день пара провела у стриманій, але елегантній атмосфері. Наречений обрав класичний чорний смокінг із білою сорочкою та метеликом. Яна з’явилася у традиційно білій сукні, оздобленій відкритими плечима та довгою фатою з мереживом. Особливим акцентом став букет із білих півоній, який доповнив ніжний образ.
«Під звуки гонга», — написав артист під весільними світлинами.
Публікація одразу зібрала хвилю привітань від прихильників і друзів пари. Шанувальники зазначили, що кадри мають вигляд кінематографічний й дуже ніжний. Гармонію знімків підкреслила не стільки урочистість, скільки близькість і спокій моменту.
Історія пари триває вже не перший рік. Вони знайомі ще з рідного Вараша на Рівненщині, де й почався їхній зв’язок. Згодом стосунки переросли у роман, який поступово став публічним і впізнаваним серед шанувальників артиста. Також відомо, що Яна була причетна до творчого старту співака — саме вона надихнула його на розвиток і навіть запропонувала перші рядки майбутнього хіта «Смарагдове небо».
Нагадаємо, нещодавно DREVO засвітився з відомим футболістом у Парижі.