Чи буде в Україні аномальна спека до +50: синоптики ошелешили прогнозом погоди на літо

Холодна зима — спекотне літо, говорить народна прикмета. За даними метеорологічних спостережень, минула зима була в Україні найхолоднішою за останні 15 років. То ж чекати нині аномально спекотного літа, чи прикмета не спрацює через значні кліматичні зміни в останній два десятки років, з’ясував сайт ТСН.ua.

Довгострокові прогнози погоди завжди мають імовірнісний характер, однак на основі сучасних моделей Європейського центру середньотермінових прогнозів та розрахунків вітчизняних фахівців можна скласти орієнтовну погодну мапу літнього сезону.

Ель-Ніньйо і Ла-Нінья — два глобальні "диригенти" погоди

Провідні світові метеорологічні центри, включаючи Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), вже кілька місяців попереджають про чергове формування потужного природного процесу, який впливатиме на погодні сценарії по всій планеті.

Його назва Ель-Ніньйо (у перекладі з іспанської «хлопчик») — це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Коли запускається Ель-Ніньйо, циркуляція атмосфери над океаном змінюється. Теплі водні маси, які пасати (постійні вітри, що дмуть у тропіках) зсувають на захід, залишаються біля берегів Південної Америки або рухаються на схід. Нагрітий океан починає активно викидати в атмосферу колосальні об’єми тепла та вологи, глобальна температура планети різко зростає. По всьому світу частішають екстремальні погодні явища: одні регіони страждають від катастрофічних злив та повеней, інші — від тривалих посух та масштабних лісових пожеж.

У Ель-Ніньйо є протилежний кліматичний процес — Ла-Нінья («дівчинка»). Це холодна фаза, протилежність Ель-Ніньйо. Вона знижує глобальну температуру, приносить морозні зими в Європі (і в Україні, зокрема, як було у сезоні 2025-2026 років) та Північній Америці і сильні зливи в Азії. Ці явища змінюють одне одного у середньому кожні 3–4 роки. Наразі дія Ла-Ніньї закінчується, а дія Ель-Ніньйо починається.

Чи загрожує Україні екстремальна спека

Втім, українські науковці закликають не панікувати. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та Національної академії наук України Віра Балабух заспокоює: Ель-Ніньйо справді впливає на глобальний клімат і підвищує ймовірність хвиль тепла, проте говорити про безперервну катастрофічну спеку під +50 градусів у тіні чи тотальну посуху в Україні немає підстав.

За прогнозом Віри Балабух, середня температура повітря за літо в Україні очікується на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. При цьому потепління розподілятиметься нерівномірно. Найбільш відчутні температурні аномалії та хвилі спеки будуть у північних та північно-східних областях країни. Водночас загальний сценарій сезону обіцяє бути помірним. Завдяки перебудові атмосферних процесів, тривалі періоди задухи змінюватимуться прохолоднішими днями, а кількість опадів загалом по країні залишатиметься в межах норми.

Фахівці Українського гідрометцентру дали довгостроковий прогноз погоди лише на червень. Як повідомила нам керівниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, червень, на відміну від травня, очікується теплішим за норму на 1,5 градуси (травень був холоднішим за норму на 1,5 градуси — Авт.).

«Середня місячна температура червня передбачається +19–23 градуси, в Карпатах та Кримських горах +16–20 градусів. Місячна кількість опадів очікується від 49 до 90 мм у залежності від регіону, в Карпатах 117–171 мм, що в межах норми, — говорить Наталія Птуха. — У червні активнішими стають грозові процеси, частіше спостерігаються град та шквали. Абсолютний максимум температури — 39,8 градусів тепла, абсолютний мінімум — 2,6 градуси морозу, тобто ймовірність заморозків зберігається. Але наразі довгострокові прогнози погоди від’ємних температур повітря у червні не передбачають».

Також Наталія Птуха нагадала, що у червні щороку відбувається літнє сонцестояння, коли Сонце знаходиться найвище над горизонтом. В 2026 році літнє сонцестояння випадає на 21 червня. У цю дату тривалість світлового дня від сходу до заходу Сонця буде найдовшою, але різною в залежності від географічної широти. З 22 червня день почне скорочуватись.

Найдовший день буде на крайній півночі України у селі Грем’яч на Чернігівщині, яке розташоване на паралелі 52,37 градусів північної широти. Тут 21 червня день дорівнюватиме 16 годинам 48 хвилинам. Найкоротший день 21 червня — на мисі Сарич у Криму (44,38 градуса п. ш.): 15 годин 35 хвилин. Тобто різниця між найдовшим днем на крайній півночі та крайньому півдні України становить 1 годину 13 хвилин. Це пояснюється нахилом земної осі: під час червневого сонцестояння чим далі на північ від екватора розташована точка, тим довше Сонце перебуває над горизонтом. На широті Києва (50,45 градуса п. ш.) найдовший день становитиме 16 годин 27 хвилин.

І ще один прогноз погоди на літо. Знаний народний синоптик Леонід Горбань (народився у 1939-му, помер у 2021 році) у своїй книзі «Погода до 2030 року» розробив алгоритми передбачення погоди на роки вперед, які тривалий час збувалися з високою точністю.

Згідно з розрахунками Леоніда Горбаня, нинішнє літо виявиться помірним за температурою і з дощовими прохолодними періодами з початку червня і до кінця липня, а в серпні настане сильна спека. На погодні катаклізми у вигляді зливових дощів із грозами і градом варто очікувати в кінці червня і в середині липня. З третьої декади липня почнеться суха спекотна погода з денними температурами до +30, яка продовжиться у серпні і триватиме аж до осені. Опадів у серпні буде мало, менше за норму, хоча розпочнеться місяць зливовими дощами.

Втім кліматологи зазначають: глобальні зміни клімату за останні роки стали настільки стрімкими, що перевірені століттями народні методи почали давати збої.

Що прогнозують погодні сайти

Метеорологічні ресурси та кліматичні моделі (ECMWF, AccuWeather, Ventusky) дають таку загальну картину, якою буде літо в Україні.

Червень: Плавний старт у літо

Початок літа не шокуватиме українців раптовою спекою. Перший місяць сезону очікується помірно теплим, температура триматиметься переважно в комфортних межах +24–27 градусів, хоча в окремі дні стовпчики термометрів долатимуть позначку +30. Очікується достатня кількість дощів. Через активізацію атмосферних процесів червень принесе типові літні грози, подекуди з градом та шквалистим вітром. Загалом погода буде мінливою, але без затяжної посухи.

Липень: Екватор спеки та дощові контрасти

Традиційно найспекотніший місяць вразить погодними контрастами. Саме на липень кліматологи прогнозують основні хвилі тепла, зумовлені впливом тропічних повітряних мас (привіт, Ель-Ніньйо!). Середні показники температури перевищать норму, особливо на півночі та сході країни. Локально можливі підняття температури до високих значень (+35–38 градусів), проте вони не будуть тривалими.

Дощі набудуть вираженого строкатого характеру. В один і той самий день один район міста може заливати злива, а сусідній потерпатиме від сухості. Кількість небезпечних погодних явищ: сильні грози, короткочасні шквали у липні досягне свого піку.

Серпень: Затяжне оксамитове літо

Фінал літнього сезону обіцяє бути сухішим і стабільнішим за попередні місяці. Завдяки накопиченому за літо теплу, серпень залишатиметься дуже теплим. Ночі стануть прохолоднішими, що полегшить перенесення денної спеки, проте вдень сонце смажитиме. Кількість дощів зменшиться, що є типовим для кінця літа, у південних та центральних регіонах можливий дефіцит вологи.

Підсумки: до чого готуватися

Літо 2026 року в Україні не стане катастрофічним, попри активну фазу Ель-Ніньйо. Воно характеризуватиметься динамічністю: періоди спеки чергуватимуться з хвилями прохолоди, а сухі дні — з днями з грозовими зливами. Головне завдання для українців — адаптуватися до частих змін погоди, стежити за штормовими попередженнями синоптиків і тримати під руками парасольки для захисту як від дощу, так і від сонця.

