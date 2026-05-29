Леся Самаєва замилувала сюрпризом для коханого-режисера та розкрила секрет 25-річного шлюбу

Леся Самаєва з Андрієм Самініним / © instagram.com/lesia_samaieva/

Українська акторка Леся Самаєва поділилася деталями сімейного життя після срібного весілля та розповіла, який несподіваний романтичний сюрприз вона влаштувала своєму чоловікові — актору та режисеру Андрій Самінін.

Історія їхнього шлюбу давно вийшла за межі класичної «зіркової пари». Вони живуть у ритмі постійних гастролей і репетицій. Побут у них давно став окремим «проєктом». У домі завжди є тварини, за якими потрібно доглядати. І навіть розлука перетворюється на звичну частину життя. Але саме в цьому ритмі вони знаходять спосіб залишатися близькими.

«У нас велике господарство — котик і собачка, тому коли хтось із нас їде, той, хто залишається вдома, не нудьгує. Усіх треба нагодувати, вигуляти, за всіма доглянути. Я завжди кажу: тому, хто поїхав, — весело, бо в нього гастролі, міста, пригоди, глядачі. А тому, хто залишився, — теж своєрідний квест, тільки домашній», — ділиться акторка в інтерв’ю OBOZ.UA.

Але справжній поворот у розмові з’являється тоді, коли вона говорить про власне рішення вирватися до чоловіка на гастролі. Без довгих планів і узгоджень вона просто зібрала речі. Влаштувала тварин у готель і поїхала слідом за Самініним. Ця поїздка стала для неї маленькою втечею від рутини і водночас поверненням до спільного ритму. І, як зізнається акторка, вона переглянула його виставу з абсолютно новим відчуттям.

«По-друге, нещодавно я зробила собі подарунок. Андрій поїхав на гастролі, а я в якийсь момент зрозуміла: все, хочу теж вирватися. Влаштувала тваринок у готель — і поїхала до чоловіка. І, чесно, це було прекрасно. Я велику кількість разів передивилася „Конотопську відьму“ — і кожного вечора із величезним задоволенням, ніби вперше», — розповіла Леся.

За словами Самаєвої, їхній шлюб тримається не лише на коханні, а й на професійній повазі. Вони залишаються найсуворішими, але й найчеснішими глядачами одне для одного. І можуть говорити про сцену так само відверто, як і про життя. У цьому — їхня звичка і водночас опора.

«Я дивлюся всі вистави Андрія. І він — мої. У нас це якось природно склалося… Але це можливо тільки тоді, коли є довіра. Бо акторська професія вразлива, не кожному дозволиш давати зауваження. А ми одне одного добре відчуваємо», — зізналася зірка.

«Андрій — мій найближчий друг. Людина, якій можу показати себе беззахисною — і як жінка, і як акторка», — замилувала Самаєва.

Попри 25 років разом, пара не ідеалізує стосунки. Сварки й непорозуміння залишаються частиною життя. Але, за словами акторки, у їхній родині ніколи не було виснажливих конфліктів, які руйнують стосунки зсередини. Вони навчилися проходити складні моменти без драматизації і зберігати головне.

