ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
3 хв

Леся Самаєва замилувала сюрпризом для коханого-режисера та розкрила секрет 25-річного шлюбу

Акторка здивувала зізнанням про стосунки з Андрієм Самініним.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Леся Самаєва з Андрієм Самініним

Леся Самаєва з Андрієм Самініним / © instagram.com/lesia_samaieva/

Українська акторка Леся Самаєва поділилася деталями сімейного життя після срібного весілля та розповіла, який несподіваний романтичний сюрприз вона влаштувала своєму чоловікові — актору та режисеру Андрій Самінін.

Історія їхнього шлюбу давно вийшла за межі класичної «зіркової пари». Вони живуть у ритмі постійних гастролей і репетицій. Побут у них давно став окремим «проєктом». У домі завжди є тварини, за якими потрібно доглядати. І навіть розлука перетворюється на звичну частину життя. Але саме в цьому ритмі вони знаходять спосіб залишатися близькими.

«У нас велике господарство — котик і собачка, тому коли хтось із нас їде, той, хто залишається вдома, не нудьгує. Усіх треба нагодувати, вигуляти, за всіма доглянути. Я завжди кажу: тому, хто поїхав, — весело, бо в нього гастролі, міста, пригоди, глядачі. А тому, хто залишився, — теж своєрідний квест, тільки домашній», — ділиться акторка в інтерв’ю OBOZ.UA.

Леся Самаєва з Андрієм Самініним

Леся Самаєва з Андрієм Самініним

Але справжній поворот у розмові з’являється тоді, коли вона говорить про власне рішення вирватися до чоловіка на гастролі. Без довгих планів і узгоджень вона просто зібрала речі. Влаштувала тварин у готель і поїхала слідом за Самініним. Ця поїздка стала для неї маленькою втечею від рутини і водночас поверненням до спільного ритму. І, як зізнається акторка, вона переглянула його виставу з абсолютно новим відчуттям.

«По-друге, нещодавно я зробила собі подарунок. Андрій поїхав на гастролі, а я в якийсь момент зрозуміла: все, хочу теж вирватися. Влаштувала тваринок у готель — і поїхала до чоловіка. І, чесно, це було прекрасно. Я велику кількість разів передивилася „Конотопську відьму“ — і кожного вечора із величезним задоволенням, ніби вперше», — розповіла Леся.

Леся Самаєва з Андрієм Самініним / © instagram.com/lesia_samaieva/

Леся Самаєва з Андрієм Самініним / © instagram.com/lesia_samaieva/

За словами Самаєвої, їхній шлюб тримається не лише на коханні, а й на професійній повазі. Вони залишаються найсуворішими, але й найчеснішими глядачами одне для одного. І можуть говорити про сцену так само відверто, як і про життя. У цьому — їхня звичка і водночас опора.

«Я дивлюся всі вистави Андрія. І він — мої. У нас це якось природно склалося… Але це можливо тільки тоді, коли є довіра. Бо акторська професія вразлива, не кожному дозволиш давати зауваження. А ми одне одного добре відчуваємо», — зізналася зірка.

Леся Самаєва з Андрієм Самініним / © instagram.com/lesia_samaieva/

Леся Самаєва з Андрієм Самініним / © instagram.com/lesia_samaieva/

«Андрій — мій найближчий друг. Людина, якій можу показати себе беззахисною — і як жінка, і як акторка», — замилувала Самаєва.

Попри 25 років разом, пара не ідеалізує стосунки. Сварки й непорозуміння залишаються частиною життя. Але, за словами акторки, у їхній родині ніколи не було виснажливих конфліктів, які руйнують стосунки зсередини. Вони навчилися проходити складні моменти без драматизації і зберігати головне.

Нагадаємо, нещодавно Леся Самаєва висловилася про кар’єру доньки й чутки про її ролі по «блату».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie