Ексдружина Ращука розкрила нові подробиці про їхній шлюб та зробила гучну заяву: "Жила з нарцисом"

Вікторія Білан та Володимир Ращук

Українська акторка Вікторія Білан відверто заговорила про розлучення з Володимиром Ращуком, який нещодавно приголомшив схудненням, та назвала справжню причину краху їхнього шлюбу.

Після гучних заяв про розрив артистка вперше настільки прямо пояснила, що відбувалося у стосунках із чоловіком. За словами Вікторії, тривалий час вона шукала виправдання поведінці колишнього. Спершу їй здавалося, що зміни у родині спровокувала війна та психологічне виснаження. Однак згодом акторка дійшла інших висновків. Вона переконана: проблема існувала задовго до останніх подій. І тепер уже не бачить сенсу замовчувати пережите.

«Я так думала, бо мені ці думки нав’язали. Мені розказали, що це війна, це зміни, це щось в голові. Зараз я так не вважаю. Аналізуючи наше життя й стосунки, все, що сталося, я знаю, що люди не міняються. Я просто або цього не помічала, або дуже кохала», — поділилася Вікторія Білан в інтерв’ю з «РБК-Україна».

Акторка зізналася, що остаточно переосмислила їхній союз уже після розставання. Ба більше, тепер вона відкрито говорить про риси характеру, які роками ігнорувала. За словами знаменитості, саме це і стало руйнівним фактором для їхньої сім’ї.

«Я жила з абсолютним стовідсотковим нарцисом. Це я можу сказати однозначно. Така людина виявилась. Це не тому, що я хочу його образити. Є певний розлад у людей, і він існує», — заявила артистка.

Водночас Вікторія наголосила, що більше не тримається за минуле і не реагує на закиди у свій бік. Каже, нині вперше за довгий час почувається внутрішньо спокійною та зосередилася на собі й дітях.

«Мені зараз так добре. Я нарешті займаюсь собою і своїми дітьми», — сказала акторка.

