ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Ексдружина Ращука розкрила нові подробиці про їхній шлюб та зробила гучну заяву: "Жила з нарцисом"

Вікторія Білан після розлучення зізналася, що зруйнувало стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Вікторія Білан та Володимир Ращук

Вікторія Білан та Володимир Ращук

Українська акторка Вікторія Білан відверто заговорила про розлучення з Володимиром Ращуком, який нещодавно приголомшив схудненням, та назвала справжню причину краху їхнього шлюбу.

Після гучних заяв про розрив артистка вперше настільки прямо пояснила, що відбувалося у стосунках із чоловіком. За словами Вікторії, тривалий час вона шукала виправдання поведінці колишнього. Спершу їй здавалося, що зміни у родині спровокувала війна та психологічне виснаження. Однак згодом акторка дійшла інших висновків. Вона переконана: проблема існувала задовго до останніх подій. І тепер уже не бачить сенсу замовчувати пережите.

«Я так думала, бо мені ці думки нав’язали. Мені розказали, що це війна, це зміни, це щось в голові. Зараз я так не вважаю. Аналізуючи наше життя й стосунки, все, що сталося, я знаю, що люди не міняються. Я просто або цього не помічала, або дуже кохала», — поділилася Вікторія Білан в інтерв’ю з «РБК-Україна».

Вікторія Білан

Вікторія Білан

Акторка зізналася, що остаточно переосмислила їхній союз уже після розставання. Ба більше, тепер вона відкрито говорить про риси характеру, які роками ігнорувала. За словами знаменитості, саме це і стало руйнівним фактором для їхньої сім’ї.

«Я жила з абсолютним стовідсотковим нарцисом. Це я можу сказати однозначно. Така людина виявилась. Це не тому, що я хочу його образити. Є певний розлад у людей, і він існує», — заявила артистка.

Вікторія Білан і Володимир Ращук з сином / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Вікторія Білан і Володимир Ращук з сином / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Водночас Вікторія наголосила, що більше не тримається за минуле і не реагує на закиди у свій бік. Каже, нині вперше за довгий час почувається внутрішньо спокійною та зосередилася на собі й дітях.

«Мені зараз так добре. Я нарешті займаюсь собою і своїми дітьми», — сказала акторка.

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Нагадаємо, нещодавно Володимир Ращук уперше розкрив правду про свою відсутність на хрестинах сина.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
336
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie