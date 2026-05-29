Экс-супруга Ращука раскрыла новые подробности об их браке и сделала громкое заявление: "Жила с нарциссом"

Виктория Билан и Владимир Ращук

Украинская актриса Виктория Билан откровенно заговорила о разводе с Владимиром Ращуком, который недавно ошеломил похудением, и назвала истинную причину краха их брака.

После громких заявлений о разрыве артистка впервые настолько прямо объяснила, что происходило в отношениях с мужем. По словам Виктории, долгое время она искала оправдания поведению бывшего. Сначала ей казалось, что изменения в семье спровоцировала война и психологическое истощение. Однако впоследствии актриса пришла к другим выводам. Она убеждена: проблема существовала задолго до последних событий. И теперь уже не видит смысла замалчивать пережитое.

«Я так думала, потому что мне эти мысли навязали. Мне рассказали, что это война, это изменения, это что-то в голове. Сейчас я так не считаю. Анализируя нашу жизнь и отношения, все, что произошло, я знаю, что люди не меняются. Я просто или этого не замечала, или очень любила», — поделилась Виктория Билан в интервью с «РБК-Украина».

Актриса призналась, что окончательно переосмыслила их союз уже после расставания. Более того, теперь она открыто говорит о чертах характера, которые годами игнорировала. По словам знаменитости, именно это и стало разрушительным фактором для их семьи.

«Я жила с абсолютным стопроцентным нарциссом. Это я могу сказать однозначно. Такой человек оказался. Это не потому, что я хочу его обидеть. Есть определенное расстройство у людей, и оно существует», — заявила артистка.

Виктория Билан и Владимир Ращук с сыном

В то же время Виктория подчеркнула, что больше не держится за прошлое и не реагирует на упреки в свою сторону. Говорит, сейчас впервые за долгое время чувствует себя внутренне спокойной и сосредоточилась на себе и детях.

«Мне сейчас так хорошо, я наконец-то занимаюсь собой и своими детьми», — сказала актриса.

