Падение дрона в Румынии может быть только началом: о чем предупредил политолог

Европа должна усилить оборонное сотрудничество с Украиной из-за хаотичных атак РФ, говорит Юрий Богданов.

Дрон РФ в Румынии

Российские беспилотники представляют реальную угрозу не только для Украины, но и для европейских стран, поскольку Россия не ведет точечных обстрелов.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил политолог Юрий Богданов.

«Россия не ведет точечной войны, она стреляет, куда попадет. Очевидно, этот дрон прилетел. Вряд ли это был план убить по этажу в Галаке, но, тем не менее, это было реализовано», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что этот инцидент является прямым сигналом для европейских партнеров о необходимости как можно быстрее перенимать украинский оборонный опыт.

«Нужно как можно шире использовать возможности Украины в противодействии беспилотникам и в том числе ускорять этот процесс консолидации оборонной способности Украины и основных европейских стран. То есть в том числе непосредственно находящихся под угрозой российских ударов», — отметил Юрий Богданов.

По мнению специалиста, этот инцидент является четким сигналом для Запада о необходимости перехода к более решительным совместным действиям в сфере безопасности и противовоздушной обороны.

Россия ударила беспилотником по Румынии — последние новости

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац.

В НАТО заявили, что поддерживают контакт с властями Румынии после этой атаки. Альянс «осуждает безответственные действия России» и продолжит «усиливать оборону против всех угроз, включая дрона».

Также в Кремле отреагировали на инцидент с российским дроном, влетевшим в многоэтажку в Румынии, и намекнули, что «фюрер» все знает.

Впоследствии приспешник Путина и военный преступник Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.

