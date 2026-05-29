Падение дрона в Румынии может быть только началом: о чем предупредил политолог
Европа должна усилить оборонное сотрудничество с Украиной из-за хаотичных атак РФ, говорит Юрий Богданов.
Российские беспилотники представляют реальную угрозу не только для Украины, но и для европейских стран, поскольку Россия не ведет точечных обстрелов.
Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил политолог Юрий Богданов.
«Россия не ведет точечной войны, она стреляет, куда попадет. Очевидно, этот дрон прилетел. Вряд ли это был план убить по этажу в Галаке, но, тем не менее, это было реализовано», — отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что этот инцидент является прямым сигналом для европейских партнеров о необходимости как можно быстрее перенимать украинский оборонный опыт.
«Нужно как можно шире использовать возможности Украины в противодействии беспилотникам и в том числе ускорять этот процесс консолидации оборонной способности Украины и основных европейских стран. То есть в том числе непосредственно находящихся под угрозой российских ударов», — отметил Юрий Богданов.
По мнению специалиста, этот инцидент является четким сигналом для Запада о необходимости перехода к более решительным совместным действиям в сфере безопасности и противовоздушной обороны.
Россия ударила беспилотником по Румынии — последние новости
Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац.
В НАТО заявили, что поддерживают контакт с властями Румынии после этой атаки. Альянс «осуждает безответственные действия России» и продолжит «усиливать оборону против всех угроз, включая дрона».
Также в Кремле отреагировали на инцидент с российским дроном, влетевшим в многоэтажку в Румынии, и намекнули, что «фюрер» все знает.
Впоследствии приспешник Путина и военный преступник Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.