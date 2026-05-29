Медведев пригрозил странам ЕС новыми ударами после атаки дрона в Румынии

Дмитрий Медведев

После попадания российского дрона в жилой дом в румынском городе Галац заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в адрес стран Европейского Союза. Он оправдал возможные удары по территории европейских государств, цинично обвинив ЕС в «войне против России».

Соответствующие заявления чиновник государства-агрессора, опубликовал в Telegram и соцсети X.

Российский чиновник цинично заявил, что происхождение дрона еще нужно установить, однако фактически признал то, что он был российским. Сразу же он использовал этот инцидент для новых угроз в адрес Европы.

«Граждане стран ЕС, вы должны осознать, что ваша власть односторонне вступила в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон закончился», — написал Медведев в соцсети X.

В Telegram этот рупор Кремля разошелся еще больше, заявив, что страны ЕС якобы являются «прямыми участниками войны против России», а также пригрозил новыми ударами.

«Им лучше привыкнуть к этому. Это не в последний раз. Идет война! И граждане стран ЕС, как население воюющих государств, не должны спать, ожидая мирных ночей», — написал зампредседателя Совбеза РФ.

Кроме этого, Медведев использовал оскорбительные высказывания в отношении европейских политиков и в очередной раз повторил российские пропагандистские тезисы о поддержке Украины со стороны Запада.

Удар российского дрона по Румынии — что известно

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац.

В НАТО заявили, что поддерживают контакт с властями Румынии после этой атаки. Альянс «осуждает безответственные действия России» и продолжит «усиливать оборону против всех угроз, включая дроны».

В Кремле отреагировали на инцидент с российским дроном, который влетел в многоэтажку в Румынии, и намекнули, что российский президент Владимир Путин знает о нем.

Тем временем Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце после падения дрона на многоэтажку в Галаце. В Бухаресте заявили, что вся ответственность за инцидент лежит на России.

